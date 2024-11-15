Anneden sosyal yardım yalanlaması

İzmir’de çıkan yangında 5 çocuğunu kaybeden anne, bakanlığın 110 bin lira yardım iddialarını yalanladı. Çocuklar için ayda 8 bin lira yardım yapıldığını, onun da 4 bin liraya indirildiğini söyledi.

'Bir daha böyle acılar yaşamayalım'

Bu acının sorumlusu hepimiziz Sözcü TV muhabiri Gamze Elçi’nin ulaştığı anne Melisa Akcan, zorlukla konuşarak “Çocuklarımı kaybettim, daha dün toprağa verdim” dedi. “Size 110 bin lira yardım yapıldığına dönük iddialar var, bu doğru mu?” sorusuna şu cevabı verdi: “Ben 110 bin liralık yardım almadım, bırakın 100 bini hiç yardım almadım. Asla para almadım. Tersine bana 8 bin liralık yardım yapılıyordu, onu da 4 bin liraya indirdiler. Bu dört bin lira ile 5 çocuğuma nasıl bakarım? Haber Merkezi

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