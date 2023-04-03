Antakya'nın yüzde 80'i yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 56 gün geçti. 50 bini aşkın vatandaşın öldüğü felakette şehirler de moloz yığınına döndü.

Neredeyse yok olan şehirlerin başında da Hatay geldi. Afetten en çok zarar gören yer ise Hatay’ın Antakya ilçesi. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sürmeye ederken ortaya çıkan tablonun korkutucu boyutu bir kez daha kendisini gösterdi. CNN’de yer alan habere göre, AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman bölgeye dair verdiği bilgilerde, ilçede yıkımın çok büyük olduğunu ve bütün enkaz kaldırıldığında yüzde 80’nin bomboş bir arazi olacağını belirtti. Sağlam bina neredeyse yok diyen Yayman, “100 binadan 80 tanesi Antakya merkezi, söylüyorum ağır hasarlı, yıkık ve enkaz halinde. Bu tabi depremde ne kadar büyük bir hasarın olduğunu ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi