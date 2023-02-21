Antakya ve Defne'de enkaz kaldırma çalışmasına yarın başlanacak

Hatay Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalardan 54'ünde enkaz kaldırma çalışmasına başlanacağını duyurdu.

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonucu merkez Antakya ve Defne ilçelerinde yıkılan binaların enkazlarının yarın itibarıyla kaldırılmaya başlanacağı belirtildi. Bina sakinlerinin istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği bildirilen açıklamada, yapılan planlama çerçevesinde ilerleyen günlerdeki enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin güncel adres listesinin Valiliğin web sitesinde paylaşılacağı duyuruldu. Açıklamada, söz konusu 54 binanın adreslerine de yer verildi. Antakya ilçesinde daha önce 80 binanın enkaz kaldırma çalışmasına başlanmıştı. AA

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