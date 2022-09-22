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23 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

Anter cinayeti davası kapandı

22 Eylül 2022, Perşembe 17:00
Yazar Musa Anter’in 1992’de öldürülmesi ve AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu’nun yaralanması ile bazı eylemlerden sorumlu tutulan “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım’ın da arasında olduğu 18 sanık hakkındaki dava, zaman aşımı gerekçesiyle düşürüldü.

Anter’in oğlu Dicle Anter, ‘Adalet, hukuk bir darbe almıştır. Babam ikinci defa öldürülmüştür’ dedi. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanıklar katılmazken, sanık ve müdahil avukatları ile HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve bazı milletvekilleri salonda hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra taraflara söz verdi. Müşteki avukatları davanın “zaman aşımı” nedeniyle bitirilmemesini, dosyanın “insanlığa karşı işlenen suç” kapsamında değerlendirilmesini ve süreden muaf tutulmasını talep etti. Sanık avukatları da “zaman aşımı” kararının uygulanmasını talep etti. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, savcılık mütalaası doğrultusunda karar vererek davanın “zaman aşımı” gerekçesiyle düşürülmesine karar verdi.

AA

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