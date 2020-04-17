AP’den RTÜK tepkisi

Avrupa Birliği’nin yasama organı Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye Raportörü Nacho Sânchez Amor, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Fox Ana Haber’e yayın durdurma cezası vermesine tepki gösterdi.

Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunan Amor, “RTÜK’ün sadece ünlü spiker Fatih Portakal’ın eleştirileri sebebiyle Fox Ana Haber’e yayın yasağı uygulaması en çok ihtiyaç duyulan zamanlarda basın ve ifade özgürlüğüne yapılan bir saldırıdır” yazdı. Amor, “Covid-19’la mücadele Türkiye’de daha çok sesi bastırmaya gerekçe olamaz” dedi. AB Türkiye Delegasyonu’nun olayın takipçisi olacağını ifade eden raportör, Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk’e “dayanışma” mesajı yolladı.

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