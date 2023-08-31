Arabulucular mahkemelerin yükünü hafifletecek

1 Eylül’den itibaren başta ev sahibi-kiracı uyuşmazlığı olmak üzere her türlü uyuşmazlık için iş başı yapacak olan arabulucular, komşu bahçeye sarkan bitki, çevreye zarar veren fabrika dumanı gibi ilginç tartışma konularına da bakacak.

Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların mahkeme öncesinde çözümünü amaçlayan arabuluculuk sistemine eklenen yeni alanlar, hukukçulara göre mahkemelerin yükünü hafifletecek. İş, ticari ve tüketici uyuşmazlıklarında dava şartı olan arabuluculuk sistemine, yeni adli yılın başladığı 1 Eylül’den itibaren uygulanmak üzere kira, kat mülkiyeti, komşuluk hukuku ve ortaklığın giderilmesi davaları da eklendi. Arabuluculuk kapsamının genişlemesinin, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarındaki iş yoğunluğunu artırmasının, mahkemelerdeki iş yükünü azaltması bekleniyor. AA

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