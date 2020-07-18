Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil TOGG’un üretileceği TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi’nin inşaat başlama töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde ses getirdi." dedi.

Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni'ndeki konuşmasında, 60 yıllık hayali gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım atılan böyle bir günde katılımcılarla beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"TOGG tarafından üretilecek tüm otomobillerin Ar-Ge'si ve tasarımı burada yapılacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli otomobillerin üretim öncesinden, üretim sonrasına kadarki tüm süreçlerini buradan idare edeceklerini aktararak, "Yani TOGG tarafından üretilecek tüm otomobillerin Ar-Ge'si ve tasarımı burada yapılacak, seri üretime yine burada geçilecek. Test ve müşteri deneyim parkıyla fabrikamız doğrudan vatandaşlarımıza hizmet verecek, çocuklar ve gençler yeni teknolojilerle burada tanışacak." diye konuştu.

Tüm bunları yaparken çevre hassasiyetini de en üst düzeyde tuttuklarını ifade eden Erdoğan, "Üretim ve fabrikanın inşasında kullanacağımız çevre dostu teknolojilerle bu alanda çıtayı daha da yükseğe taşıyoruz. Büyük, güçlü ve yenilikçi ülke vizyonumuzun sembollerinden biri olacak bu eserin genç kuşaklara da ilham aşılayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modeli "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili'ni üretecek fabrikayı 18 ayda tamamlamayı ve aracı 2022 yılının son çeyreğinde banttan indirmeyi planladıklarını belirterek, "Böylece Avrupa'nın, doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modeli Türkiye'den yola çıkacak. Üretime geçtikten 3 yıl sonra, binek otomobillerde ülkemizde en yüksek yerlilikle üretilen tek marka, Türkiye'nin Otomobili olacaktır." dedi.

"Aracımızı 2022 yılının son çeyreğinde banttan indirmeyi planlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde olduğu gibi samimi mücadelelerini gördüğünü ve desteklediğini dile getirdi.

27 Aralık'ta kamuoyunun beğenisine sunulan araçların, milletten de çok yoğun takdir topladığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anketler, milletimizin bu projeyi destekleme oranının yüzde 95'in üzerinde olduğunu gösteriyor. Bu tablo, hem bizim hem de bu işe gönül veren ekibin motivasyonunu daha da artırıyor. Salgın döneminde bir yandan fabrika inşaatına başlamak için tüm süreçleri tamamlarken, diğer yandan da 78'i Türkiye'de yerleşik firmalardan oluşan tedarikçi seçimlerinin yüzde 93'ünü tamamladık. Çin'de dış tasarım, Avrupa Birliği ülkelerinde ise iç ve dış tasarımımızın tescil işlemleri bitti. Rusya, Güney Kore, Japonya ve Amerika'daki tasarım tescil süreçleri devam ediyor. Kullanıcı araştırmaları ve mühendislik çalışmalarının tümü yine planlanan takvim çerçevesinde gerçekleşti. Bugün ise 'Bismillah' diyerek tesisimizin inşaatına inşallah birlikte başlıyoruz. Burası Bursa. Çok önemli bir yer. Sadece Yeşil Bursa değil, burası payitaht Bursa. Fabrikayı 18 ayda tamamlamayı ve aracımızı 2022 yılının son çeyreğinde banttan indirmeyi planlıyoruz. Böylece Avrupa'nın, doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modeli Türkiye'den yola çıkacak. Üretime geçtikten 3 yıl sonra, binek otomobillerde ülkemizde en yüksek yerlilikle üretilen tek marka, Türkiye'nin Otomobili olacaktır."