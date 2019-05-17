Arama çalışmalarında akıntıya kapılan 2 askerden acı haber geldi

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan 2 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Ustaoğlu, çalışmaların yürütüldüğü alanda gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 Mayıs Cuma günü AA muhabiri Nişancı'nın Soğanlı Dağı'nda çekim yaptığı sırada kayarak dereye düşmesinden sonra bölgede yoğun bir arama kurtarma faaliyeti icra edildiğini anımsattı.

Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığına bağlı JAK timinin de burada arama faaliyetini sürdürdüğünü belirten Ustaoğlu, "Bugün Çaykara'ya bağlı Çamlıkaya bölgesinde arama faaliyetini sürdürürken 2 JAK personelimiz akıntıya kapılarak maalesef şehit düştü." dedi.

Öte yandan, Vali Ustaoğlu'nun açıklamasının ardından nabız alınan askerlerden birine sağlık ekiplerince yaklaşık 2 saat müdahale edildi ancak sonuç alınamadı.

"İki JAK personelimiz akıntıya kapıldı ve üzüntü verici bu hadise meydana geldi"

Of Devlet Hastanesi çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Ustaoğlu, herkese başsağlığı diledi.

Ustaoğlu, 10 Mayıs'ta Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışması sırasında bastığı kar kütlesinin kayması sonucu uçuruma düştüğünü belirtti.

Bir haftadır yoğun bir şekilde ekipler arama çalışmalarını sürdürürken Jandarma Genel Komutanlığına bağlı JAK timinin de bu arama faaliyetini bir haftadır icra ettiğini anlatan Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün yine arama çalışmaları devam ederken bizim Çaykara Vadisi içerisinde, orada HES inşaat bölgesinde arama faaliyetlerini sürdürürken maalesef iki JAK personelimiz akıntıya kapıldı ve üzüntü verici bu hadise meydana geldi. Bütün müdahalelere rağmen arkadaşlarımız kurtarılamadı. Şimdi Of Devlet Hastanesindeyiz, bir şehidimiz burada, diğer şehidimiz de Sürmene Devlet Hastanesinde. Biz başta aileleri olmak üzere tüm milletimize başsağlığı diliyoruz."

Vali Ustaoğlu, şehit askerler için ne zaman tören yapılacağına ilişkin soru üzerine, "Şu anda adli tıp boyutu var, onlar tamamlandıktan sonra muhtemelen memleketlerine uğurlayacağız arkadaşlarımızı." cevabını verdi.

Bakan Selçuk'tan başsağlığı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Bayburt'ta devam eden AA muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmalarında akıntıya kapılarak şehit olan fedakar askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." dedi.