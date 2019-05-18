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18 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Arama çalışmalarında şehit düşen askerler uğurlanıyor

18 Mayıs 2019, Cumartesi 13:49
Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen Anadolu Ajansı Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ile Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın naaşı, törenle memleketlerine uğurlandı.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı JAK timinde görevli Gidergelmez (32) ve Kapaklıkaya'nın (36) Türk bayrağına sarılı naaşları, Trabzon İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Burada düzenlenen törene, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 17. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ahmet Burak Yürüten, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, kurum müdürleri, askeri personel ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende, şehitlerin özgeçmişi okundu.

Şehitlerin naaşı, okunan duaların ardından meslektaşları tarafından bir süre omuzlarda taşınarak Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracına konuldu.

Trabzon Havalimanı'na götürülen evli ve 1 çocuk babası Astsubay Mustafa Gidergelmez'in naaşı uçakla memleketi Gaziantep'e, evli ve 3 çocuk babası Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın naaşı ise memleketi Çorum'a gönderilecek.

Jandarma Genel Komutanlığından başsağlığı

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından şehit 2 asker için yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçurumdan düşen kayıp muhabirin aranması esnasında suya kapılarak şehit düşen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Arama Kurtarma Timinde görevli kahraman silah arkadaşlarımız, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ve Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'ya Allah'tan rahmet, ailelerine ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz."

AA

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