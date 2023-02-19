Arap ülkelerinin yardım kampanyaları devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin yardımına koşan Arap ülkeleri, depremzedelere yönelik yardım kampanyalarını sürdürüyor.

Deprem bölgelerine ilk günden itibaren arama kurtarma ekiplerini gönderen ülkeler, ayni ve nakdi yardımların yanı sıra başlattıkları kampanyalarla da depremzedelere destek veriyor.

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 106 uçakla 3 bin 14 ton yardım malzemesi ulaştırdı.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, yardımlar BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek olmak için başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonu kapsamında gönderildi.

Abu Dabi yönetimi, kurduğu hava köprüsüyle Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenler için 3 bin 14 ton yardım malzemesi taşıyan 106 uçak kaldırdı.

Gıda, yardım malzemesi ve çadır taşıyan uçaklardan 65'i Suriye'ye, 41'i Türkiye'ye gönderildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan, depremlerden etkilenen bölgelere yardım taşıyan 12'inci uçağın Türkiye'ye ulaştığını bildirdi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın talimatları doğrultusunda tıbbi malzeme, gıda ve uyku tulumu gibi 75 ton yardım malzemesini taşıyan uçağın Gaziantep Havalimanı'na indiği belirtildi.

Böylece şu ana kadar Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye yardım malzemesi taşıyan 12 uçak gönderilmiş oldu.

Katar

Katar'da depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki afetzedeler yararına hayır kermesi düzenlendi.

Kermes, başkent Doha'daki Aspire Park'ta Katar Kadın Sporları Komitesi'nin merkezinde açıldı.

Kermesi organize eden komitenin başkanı Lulu el-Meri, "Katar Hayır Kurumu ve Katar Muşeyrib Akademisi işbirliğinde Türkiye ve Suriye'deki depremzede kardeşlerimize destek için bu girişimi başlattık." dedi.

Kermeste bazı hayırseverlerin ve lokantaların bağışlarıyla yiyecek ve çeşitli ürünlerin satıldığını, elde edilen gelirin depremzedelere gönderileceğini belirten Meri, kermesten iyi bir gelir elde etmeyi umduğunu söyledi.

Meri, ayrıca nakdi bağış yapmak isteyenler için Katar Hayır Kurumunun bir standı bulunduğunu ifade etti. Kermes kapsamında, bağış yapılmasını teşvik amacıyla çocuklar arasında dostluk maçı düzenlendi.

Filistin

Filistin'de, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yeni bir bağış kampanyası başlatıldı.

Kampanya, işgal atındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil Valiliği ile El Halil Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle yürütülüyor.

El Halil Ticaret Odası Başkanı Abdu İdris, düzenlediği basın toplantısında, bugünden itibaren nakdi insani yardım almaya başladıklarını söyledi.

Kampanyanın, Suriye ve Türkiye'deki halka maddi değerinden çok insani bir mesaj taşıdığını dile getiren İdris, kampanyanın herhangi bir süresi olmadığını, toplanan yardımların ulaştırılması için de Türkiye ve Suriye'deki ilgili makamlarla bir heyetin iletişime geçeceğini ifade etti.

Ürdün

Ürdün Haşimi Yardım Kuruluşu Genel Sekreteri Hüseyin Şibli, ülkesinin bir hafta içinde Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelere 12 uçak, 21 kamyon ve 10 ambulans gönderdiğini belirterek, "Ürdün, tüm imkanlarıyla sonuna kadar depremzedelere yardımlarını sürdürecek." dedi.

Ürdün'ün Kral 2. Abdullah'ın doğrudan talimatıyla felaketin ilk saatlerinden itibaren Türkiye ve Suriye'deki kardeşlerinin yardımına koştuğunu söyleyen Şibli, "Türkiye'ye 7 gün içinde 9 uçak gönderdik. Uçakların varış noktası Adana ve Kahramanmaraş havalimanları oldu ve bu uçaklarla 5 sahra hastanesinin yanı sıra sağlık görevlileri ve gerekli tıbbi ekipmanlar taşındı." diye konuştu.

Şibli, "12 Şubat'ta Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin depolarından 10 bin çadırın Türkiye'ye taşınması için hava köprüsü faaliyete geçirildi. Bir kısmı transfer edilen çadırların kalanlarının da gönderilmesi için çalışmalar sürüyor." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesine çadır, battaniye, uyku tulumu, içme suyu gibi ihtiyaç malzemelerinin gönderildiğini belirten Şibli, "Türkiye'deki kardeşlerimize gönderilen malzemeler, oradaki alanında uzman çevrelerle koordinasyon kurulduktan sonra antibiyotikler ve cerrahi malzemeleri de kapsayan tıbbi malzemeler üzerine yoğunlaştı." dedi.

Yemen

Türkiye'deki Yemenlilerin düzenlediği kampanya çerçevesinde hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan 10 tır, İstanbul'dan deprem bölgesine hareket etti.

Yemen Depremzedeleri Destekleme Kampanyası Basın Sözcüsü Vedi Ata, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından başlatılan kampanyada 17 milyon liranın (yaklaşık 900 bin dolar) üzerinde bağış toplandığını söyledi.

Toplanan bağışlarla hazırlanan 10 tır dolusu yardım malzemesinin yerel yönetimlerle koordineli şekilde İstanbul'dan deprem bölgesindeki illere doğru yola çıktığını dile getiren Ata, tırlarda gıda, ilaç ve barınma malzemeleri bulunduğunu belirtti.

Türk halkının Yemen halkına desteğinden övgüyle söz eden Ata, "Yemenlilere kucak açmış, Yemen halkına her zaman ve her koşulda destek olmuş Türk kardeşlerimize karşı bu yardım küçük de olsa görevimizdir." ifadesini kullandı.

Bahreyn

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin talimatıyla, Kralın İnsani İşler ve Gençlik İşleri Temsilcisi Nasır bin Hamed Al Halife himayesinde, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle "Dayanışma Günü" temasıyla yardım kampanyası düzenlendi.

Bahreyn televizyon kanalında düzenlenen kampanyada konuşan Nasır bin Hamed, tüm kurum, şirket ve bireyleri, Türkiye ve Suriye'deki kardeşlerinin acılarını hafifletmek için katkıda bulunmaya ve kampanyaya katılmaya çağırdı.

Yerel saatle 18.00'de başlatılan ve 3 saat devam eden kampanyada 3,7 milyon dolar bağış toplandığı açıklandı.

Kampanyanın ardından konuşan Nasır bin Hamed, toplanan bağışların Bahreyn halkının yardımseverliğini ortaya koyduğunu belirterek, katılan herkese teşekkür etti.

Libya

Libya'nın başkenti Trablus'ta devrimin 12. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalarda, Türkiye ve Suriye'deki afetzedeler için yardım çağrısı yapıldı.

Libya 17 Şubat Devrim Kutlamaları Yüksek Komitesi, bu yılki kutlamaların Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerle dayanışma göstermek için yardım kampanyasıyla başlatıldığını duyurdu.

Başkent Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda düzenlenen, ölenlerin anısına sembolik bir askeri geçit töreninin yapıldığı kutlamalara binlerce Libyalı katıldı.

Şehitler Meydanı'nın çeşitli yerlerine kurulan stantlarla Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım yapılması çağrısında bulunuldu.

Kutlamalarda, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, çok sayıda bakan ve yabancı misyon temsilcisi ile Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz da yer aldı.

Etkinlikte, deprem bölgesinde görev alan Libyalı arama kurtarma ekiplerinin Türkiye ve Suriye'deki çalışmaları ve mesajlarını içeren video gösterildi.