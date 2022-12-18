"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ARALIK 2022 PAZAR - YIL: 53

Araştırmacılar: Altılı Masa’yı kuvvetlendiren bir karar

18 Aralık 2022, Pazar 02:55
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NA VERİLEN HAPİS CEZASI VE YASAK KARARI İLE İLGİLİ UZMANLAR, “ALTILI MASA’YI KUVVETLENDİREN BİR KARAR” YORUMUNU YAPIYOR.

Bu karar, hem hukuka hem de ülkeye zarar verir
Liderlerden vurucu cümleler
Savcı cezayı az buldu, kararı temyiz etti
Siyaset mühendisliği kaybedecek, Millet iradesi kazanacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve yasak kararı siyasetteki dengeleri nasıl değiştirecek? Araştırmacılar cezanın iktidar ve muhalefet açısından olası etkilerini değerlendirdi.

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi Genel Koordinatörü Derya Kömürcü’ye göre Ekrem İmamoğlu’na yönelik hapis cezası “çok cüretkar” bir karar. İktidarın topluma ve muhalefete “Yapabileceklerimizin sınırı yok” mesajını çok net verdiğini belirten Kömürcü’ye göre muhalefet ve toplum tarafından verilen tepki karşısında AK Parti’de bir tedirginlik görülüyor. Türkiye’de seçmenlerin bu tür mağduriyetleri kendine yakın hissettiğini ve o mağduriyete sebep olanları cezalandırmada kararlı bir şekilde durduğunu belirten Kömürcü, “Seçimler bağlamında, özellikle cumhurbaşkanlığı seçimleri bağlamında Altılı Masa’yı kuvvetlendiren bir karar” dedi.

Muhalefetin son iki üç aydır dağınık görüntüler verdiğini, İmamoğlu’na yönelik kararın ardından verilen ortak resim ile bu dağınıklık havasını üzerlerinden attıklarını belirten Kömürcü’ye göre “İsmi belli olmayan muhalefet adayı avantaj sağladı.”

AKP frene bastı

Ekrem İmamoğlu’na yönelik hapis cezası kararının AKP’li seçmene nasıl yansıyacağını değerlendiren Aksoy Araştırma Kurucusu ve Sosyal Demokrasi Vakfı SODEV Başkanı Ertan Aksoy, “Siyaset en temelinde sonuç alma sanatı. Muhalefete de bu olumlu sonucu aldıracak olan şey bugün AKP’de kalan seçmen değil, geçmişte AKP’den kopmuş olan seçmen. TOGG’un banttan indirilmesi, konut, KYK gibi beklentilerle son iki ayda AKP’de yüzde 3,2 puan artış olmuştu. Muhtemeldir ki bu durum o sınırlı artışı da ortadan kaldırabilir. Bu düzeyde hakkaniyetsiz bir tutum var çünkü. Ortada bir yolsuzluk, görevi kötüye kullanmak yok. Bu seçmenin adalet duygusunu zedeleyecek bir durum. Muhtemeldir ki AKP’den kopan seçmenin geriye dönmeme kararlılığını karşılayan durum oldu. İmamoğlu kararıyla yükselen AK Parti frene bastı. Yakın gelecekte olası bir yükseliş ihtimaline set vurdu” dedi.

Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM) Direktörü Ulaş Tol, Türkiye’de seçmenin güçlü bir vicdanının olduğunu, toplumun her türlü rekabette haksızlığa uğrayan tarafı koruma, “göz göre göre oyunda hile yapan, gücü istismar eden, haksızlık yapan yöneticiyi ya da favori olan yarışçıyı” cezalandırma eğilimi olduğunu belirterek, “Dolayısıyla başka faktörler hesaba katılmadan söyleyecek olursak kararın muhalefete lehine bir etkisi olduğu açık” diye konuştu. 

İktidara yarayacak bir durum değil

Gazete Duvar’ın haberine göre, GENAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş’a göre AK Parti’nin son altı aydır sürekli oy artıran bir potansiyeli vardı.

İmamoğlu’na yönelik mahkumiyet kararı gibi kararlarda hükümetin suçlanacağını belirten Aktaş, “Bu durum AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın lehine değil. Türkiye’de bir hukuk sistemi oturtulmak istendiğinde onun da lehine değil. Doğrusu kimin faydasına ben karar veremedim. Sonuç iktidara yarayacak bir durum değil” diye konuştu. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuya dair açıklamasının önemli olduğunu vurgulayarak, Erdoğan’ın kararı eleştirmesi gibi bir durumda meselenin “siyaseten kullanılmasının önüne geçebileceği” görüşünü paylaştı. Daşdemir, “Benim görüştüğüm bazı AK Parti’ye yakın çevreler bunun Ekrem İmamoğlu’nun elinde siyasi bir malzeme olarak kullanılmasının önüne geçilmesi yönünde bir yaklaşım içerisindeler. Önümüzdeki süreçlerde bu düşüncenin nasıl olacağı açığa çıkacak” dedi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 314
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gücün adaleti her zaman zalimcedir

    İran’da yüz yüze eğitime ara verildi

    Araştırmacılar: Altılı Masa’yı kuvvetlendiren bir karar

    Çirkin teklif

    ABD’den rekor savunma bütçesi

    Bir ‘bulundu’ haberi daha: İlk kez kansere karşı işlevsel bir bağışıklık tepkisi geliştirildi

    Soğuk ve karlı hava geliyor

    Siber saldırganlar online alışverişi hedef alıyor

    Bu maaşlarla üç haneli enflasyonla mücadele edemeyiz

    Elon Musk tepkilere dayanamadı

    Bütçenin 4’te 1’i faize

    Teknostresle baş etmenin yolları

    İklim değişikliği koleranın yayılmasına yol açıyor

    Bakan Koca: Piyasada az bulunan ilaçların ihracatı bir süreliğine durduruldu

    Tunus'taki seçimlere katılım yüzde 10'un altında kaldı

    Fas, Hırvatistan'a 2-1 yenildi: Hırvatistan turnuvayı üçüncü tamamladı

    Bu sistem Türkiye’yi, devleti eziyor

    Pakistan dünyaya Afganistan'ı hatırlattı

    AB, Karadeniz'in altından elektrik hattı döşeyecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gri pasaportta da KHK engeli
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Sarayın adayı Kılıçdaroğlu mu?
    Ahmet BATTAL

    Hürriyet ve izin
    Adnan NACİR

    Ahmakâne işler
    Mehmet KARA

    Bize oy verme
    Mehmet Soydan

    Eşcinsel münasebet meselesi ve Müslümanlar
    Genel

    Gücün adaleti her zaman zalimcedir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Araştırmacılar: Altılı Masa’yı kuvvetlendiren bir karar
    Faruk ÇAKIR

    Fatura fukaraya mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.