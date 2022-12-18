Araştırmacılar: Altılı Masa’yı kuvvetlendiren bir karar

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NA VERİLEN HAPİS CEZASI VE YASAK KARARI İLE İLGİLİ UZMANLAR, “ALTILI MASA’YI KUVVETLENDİREN BİR KARAR” YORUMUNU YAPIYOR.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve yasak kararı siyasetteki dengeleri nasıl değiştirecek? Araştırmacılar cezanın iktidar ve muhalefet açısından olası etkilerini değerlendirdi.

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi Genel Koordinatörü Derya Kömürcü’ye göre Ekrem İmamoğlu’na yönelik hapis cezası “çok cüretkar” bir karar. İktidarın topluma ve muhalefete “Yapabileceklerimizin sınırı yok” mesajını çok net verdiğini belirten Kömürcü’ye göre muhalefet ve toplum tarafından verilen tepki karşısında AK Parti’de bir tedirginlik görülüyor. Türkiye’de seçmenlerin bu tür mağduriyetleri kendine yakın hissettiğini ve o mağduriyete sebep olanları cezalandırmada kararlı bir şekilde durduğunu belirten Kömürcü, “Seçimler bağlamında, özellikle cumhurbaşkanlığı seçimleri bağlamında Altılı Masa’yı kuvvetlendiren bir karar” dedi.

Muhalefetin son iki üç aydır dağınık görüntüler verdiğini, İmamoğlu’na yönelik kararın ardından verilen ortak resim ile bu dağınıklık havasını üzerlerinden attıklarını belirten Kömürcü’ye göre “İsmi belli olmayan muhalefet adayı avantaj sağladı.”

AKP frene bastı

Ekrem İmamoğlu’na yönelik hapis cezası kararının AKP’li seçmene nasıl yansıyacağını değerlendiren Aksoy Araştırma Kurucusu ve Sosyal Demokrasi Vakfı SODEV Başkanı Ertan Aksoy, “Siyaset en temelinde sonuç alma sanatı. Muhalefete de bu olumlu sonucu aldıracak olan şey bugün AKP’de kalan seçmen değil, geçmişte AKP’den kopmuş olan seçmen. TOGG’un banttan indirilmesi, konut, KYK gibi beklentilerle son iki ayda AKP’de yüzde 3,2 puan artış olmuştu. Muhtemeldir ki bu durum o sınırlı artışı da ortadan kaldırabilir. Bu düzeyde hakkaniyetsiz bir tutum var çünkü. Ortada bir yolsuzluk, görevi kötüye kullanmak yok. Bu seçmenin adalet duygusunu zedeleyecek bir durum. Muhtemeldir ki AKP’den kopan seçmenin geriye dönmeme kararlılığını karşılayan durum oldu. İmamoğlu kararıyla yükselen AK Parti frene bastı. Yakın gelecekte olası bir yükseliş ihtimaline set vurdu” dedi.

Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM) Direktörü Ulaş Tol, Türkiye’de seçmenin güçlü bir vicdanının olduğunu, toplumun her türlü rekabette haksızlığa uğrayan tarafı koruma, “göz göre göre oyunda hile yapan, gücü istismar eden, haksızlık yapan yöneticiyi ya da favori olan yarışçıyı” cezalandırma eğilimi olduğunu belirterek, “Dolayısıyla başka faktörler hesaba katılmadan söyleyecek olursak kararın muhalefete lehine bir etkisi olduğu açık” diye konuştu.

İktidara yarayacak bir durum değil

Gazete Duvar’ın haberine göre, GENAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş’a göre AK Parti’nin son altı aydır sürekli oy artıran bir potansiyeli vardı.

İmamoğlu’na yönelik mahkumiyet kararı gibi kararlarda hükümetin suçlanacağını belirten Aktaş, “Bu durum AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın lehine değil. Türkiye’de bir hukuk sistemi oturtulmak istendiğinde onun da lehine değil. Doğrusu kimin faydasına ben karar veremedim. Sonuç iktidara yarayacak bir durum değil” diye konuştu. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuya dair açıklamasının önemli olduğunu vurgulayarak, Erdoğan’ın kararı eleştirmesi gibi bir durumda meselenin “siyaseten kullanılmasının önüne geçebileceği” görüşünü paylaştı. Daşdemir, “Benim görüştüğüm bazı AK Parti’ye yakın çevreler bunun Ekrem İmamoğlu’nun elinde siyasi bir malzeme olarak kullanılmasının önüne geçilmesi yönünde bir yaklaşım içerisindeler. Önümüzdeki süreçlerde bu düşüncenin nasıl olacağı açığa çıkacak” dedi.

Haber Merkezi