Artçılar sürüyor, beton dökmeyin

Prof. Dr. Naci Görür, “Deprem bölgesinde bir süre inşaatlarda beton dökmeyiniz zira çok sık küçüklü büyüklü artçı depremler oluyor” dedi.

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem bölgesindeki faaliyetlerle ilgili, “Bir süre o bölgedeki inşaatlarda beton dökmeyiniz” uyarısında bulundu. Kahramanmaraş’ın merkez üssü olduğu 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, artçılar depremler de etkisini göstermeye devam ediyor. Prof. Dr. Görür, deprem bölgesindeki faaliyetlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Deprem bölgesindeki faaliyetlerle ilgili bir uyarım daha olacak: Eğer prekast betonarme kullanmıyorsunuz bir süre o bölgede inşaatlarda beton dökmeyiniz zira çok sık küçüklü büyüklü artçı depremler oluyor. Bu depremler dökülen betonlarda küçük çatlak, kırık ve zafiyet oluşturur” ifadelerini kullandı.