Artık “AKP’ye elim gitmiyor” diyorlar

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından yeni bir video yayınladı.

Videoda Babacan’ın konuşmasından şu sözlere yer verildi: “Ben kendimi bildim bileli bazı mahallelerde söylenen bir tabir vardır: ‘Elim altı oka gitmiyor. Elim CHP’ye gitmiyor.’ Bu seçim tam da o mahallelerde ve pek çok evde, ‘Elim AK Parti’ye gitmiyor. Elim ampule gitmiyor. Elim Erdoğan’a gitmiyor’ diyen insanların kısık sesle kendilerini çok da belli etmeden ama çok sayıda var olduğunu biz gayet iyi biliyoruz. ‘Elim bu yoksulluğa, bu fakirliğe, bu açlığa, bu zulme gitmiyor’ diyor insanlar artık.”

Ankara - Anka