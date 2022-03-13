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13 MART 2022 PAZAR - YIL: 53

Artık hukuka dönülsün

13 Mart 2022, Pazar 21:44
Ceza Hukukçusu Prof. Dr İzzet Özgenç, “Anayasa Mahkemesi’nin son tarihlerde verdiği bazı kararlar hukuka geri dönülmesi konusunda adım atılmasını gerekli kılmaktadır” dedi.

Ceza Hukukçusu Prof. Dr İzzet Özgenç sosyal medyada paylaştığı açık mektupla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. Özgenç mektupta şunları yazdı: “Sizinle olan şahsî tanışıklığım 1994 yılına kadar gider. Bu süreçte sizinle olan ilişkilerimde hep hukuku önceleyen bir duruş sergiledim. Türkiye’de hukuk alanında ve özellikle yapılan belirli soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin olarak görebildiğim yanlışları başta zatıaliniz olmak üzere ilgili kamu otoritelerine arz etmeme rağmen, bu girişimlerimden sonuç alınmamış ve belirli yanlışların yapılmasına ısrarla devam edilmiştir. Gelinen nokta itibarıyla bu yanlışlar sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Bu yanlışların yanlışla telafisi imkânı da bulunmamaktadır. Bu yanlışların sebebiyet verdiği mağduriyetlerin giderilebilmesi veya en azından azaltılabilmesi için hukuka geri dönülmesi kaçınılmazdır.”

Birinci şart hukuka geri dönmek

Özgenç şu şekilde devam etti: “Anayasa Mahkemesi’nin son tarihlerde verdiği bazı kararlar hukuka geri dönülmesi konusunda adım atılmasını gerekli kılmaktadır. Hukuk alanındaki bu yanlışlar, özellikle uluslar arası camiadaki itibarımızı ve uluslar arası ilişkilerimizi olumsuz etkilemektedir. Başta belirli soruşturma ve kovuşturmalar olmak üzere, uluslar arası ilişkiler ve hatta ekonomik ve finansal alanda yaşadığımız sorunların çözümünde birinci koşulun hukuka geri dönmek olduğunu, seçilme yeterliliğinizin tartışma konusu yapılması üzerine hukukî görüşümün sorulması münasebetiyle tanışma fırsatı bulduğumuz 1994 yılının Şubat ayındaki düşünce ve duruşunu halen muhafaza etmeye çalışan kardeşiniz olarak ve anlayışınıza sığınarak bilginize arz etmek istiyorum.”

SÜMEYYE IŞIKÇI - İSTANBUL

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