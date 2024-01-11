Artık hür basından söz edemeyiz

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, “Maalesef 10 Ocak’ı bayram olarak kutlayamıyoruz çünkü bugün ülkemizde özgür bir gazetecilikten söz etmemiz mümkün değil” dedi.

VOA Türkçe’nin haberine göre, medyanın gücünün siyasetçiler tarafından kullanılmaya çalışıldığını belirten Gappi, “Dünyada özellikle gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde toplum daima medya üzerinden şekillendirilir. Eğer bir toplumu belli noktalara yönlendirmek istiyorsanız, kendi değerlerinin ötesinde, farklı bir gelecek planladıysanız burada öncelikle medyayı ele geçirmek ve dizayn etmek durumundasınız. Biz Türkiye’de yaşananın bu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü uzun bir süredir basında sadece kurgulanmış gerçekliklere izin veren bir algı var. Tepeden bir dizayn edilme çabası var. Türk basınının yaklaşık yüzde 90’ı tek taraflı kurgulanmış gerçekliklere hizmet eden bir yayıncılık anlayışı içinde” diye konuştu. Haber Merkezi

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