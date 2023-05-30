Artık önümüze bakalım

SEÇİM GERİDE KALDI. ŞİMDİ, HER ALANDA ÖNÜMÜZE YIĞILAN AĞIR PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNE YOĞUNLAŞMA VAKTİ.

ORTAK PAYDALARDA BULUŞALIM

Türkiye’nin, siyaset, adalet ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda karşı karşıya olduğu problemlerin çözümü demokratik katılım, farklı görüşlere saygı, uzlaşma ve ortak paydalarda buluşma ile mümkün. Bunun için de ötekileştirici, dışlayıcı, kutuplaştırıcı tavır ve söylemlerden kaçınılmalı.

KRİZLERİ AŞABİLMEK İÇİN

Ekonomideki kriz ortamı daha da ağırlaşırken, bu durumun tek adam rejimi kaynaklı demokrasi ve hukuk problemleriyle çok yakından irtibatlı olduğu tekrar hatırlatılarak, krizlerin aşılabilmesi için fikir ve ifade hürriyeti çerçevesinde ortak aklın gecikmeden devreye sokulması gerektiği vurgulanıyor.