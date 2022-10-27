Artık söyleyecek sözü kalmadı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır programı Pazar günü gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır’da yaptığı konuşmasını, “Erdoğan’ın Kürtlere artık söyleyecek bir sözünün olmamasının resmi” olarak yorumlayan Doç. Dr. Vahap Coşkun, konuşmada bir iki klasik Diyarbakır güzellemesi ve kardeşlik vurgusu ötesinde herhangi bir mesaj olmadığını söyledi. Artı Gerçek’in haberine göre, Erdoğan’ın Kürtlerin sorunlarına ve taleplerine yönelik herhangi bir dil kullanmadığını belirten Coşkun şöyle konuştu: “Birkaç gün öncesinde nüfus üzerinden bir tartışma başlamıştı. Bu tartışmada da kendi sözlerini düzeltecek, en azından yanlış anlaşıldığını ifade edecek herhangi bir söz bile söylemedi Erdoğan. O nedenle bu konudaki sözlerinin artık tükenmiş olduğunu gösteriyor. Bu sözler tükenince bunun doğurduğu eksikliği ve açmazı gerilim siyasetiyle doldurmak isteyen bir tavır vardı.”

Haber Merkezi