Asbestli gemiye ‘geri dön’ çağrısı

Türk kara sularına girişine izin verilmeyeceğinin duyurulmasına rağmen Aliağa’ya yolculuğunu sürdüren asbestli nükleer savaş gemisi Nae Sao Paulo’ya Brezilya’dan ‘’geri dön’’ çağrısı geldi.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, İzmir Aliağa’da sökümüne izin verilen ve ikizinin 760 asbest barındırdığı raporlara yansıyan geminin ihracat iznini Brezilya Çevre Bakanlığı’na bağlı IBAMA Enstitüsü iptal etti VOA Türkçe’nin ulaştığı belgede, geminin Brezilya’ya geri götürülmemesi ya da yetkililere dönüş planlamasına dair bilgi verilmemesi durumunda, şirket ruhsatının iptal edileceği ve para cezası verileceği de ekleniyor. Brezilya Asbeste Maruz Kalanlar Derneği (ABREA) kurucusu Fernanda Giannasi, “Hurdaya ayrılan uçak gemisinin ihalesinin yapılacağının duyurusunun yapıldığı andan itibaren süreçte şeffaflık ve yasallık olsaydı, tüm bunlar önlenebilirdi” yorumunda bulundu.

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