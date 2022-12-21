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22 ARALIK 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Asgari ücret 9 bin TL olsun

21 Aralık 2022, Çarşamba
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için yaptığı toplantıların üçüncüsü sona erdi.

Toplantıya TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı. Toplantı sonrasında basın mensuplarına bir açıklama yapan Atalay, sürecin yaklaşık 20 gündür devam ettiğini ve şimdiye kadar bir teklif vermediklerini söyledi. Atalay “Bir saat evvel beni de buraya çağırdılar. TÜRK-İŞ, 40 senedir açlık ve yoksulluk sınırıyla ilgili araştırma yapıyor. TÜRK-İŞ’in açlık sınırı 7 bin 785 lira, yoksulluk sınır ise 10 bin lira. 20 gündür TÜRK-İŞ’in talebinin 7 bin 785 lira olduğunu söylüyorlar. Bizim hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi Bakan beye ve Komisyona söyledim. TÜRK-İŞ’in teklifi 9 bin lira. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o meselenin içerisinde olmayız” dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretin bugün açıklanacağını söyledi. 

Haber Merkezi

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