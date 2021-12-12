Asgari ücret en az 4 bin 500 TL olmalı

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF), taraflar arası görüşmelerin halen devam ettiği asgarî ücret tesbit sürecine ilişkin değerlendirme yaptı. TBF Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, “Asgarî ücretin tesbitinde, öncelikle açlık sınırı dikkate alınmalıdır” dedi.

Bianet’in haberine göre Deniz, “TÜRK-İŞ tarafından düzenli olarak yapılan açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının 2021/Kasım verisine göre, bekâr bir kişinin açlık sınırı 3 bin 902,57 TL. olmuştur. Bu veri, son dönemde ekonomide yaşanan derin kriz öncesine ilişkin olup, bir sonraki verinin bu rakamın üzerinde olacağı kuşkusuzdur. Tüketici Birliği Federasyonu tarafından, ekonomideki tüm dengeleri de dikkate alarak yapılan değerlendirmelere göre; tesbit edilecek asgarî ücret en az, net 4 bin 500 TL olmalıdır” dedi. Haber Merkezi

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