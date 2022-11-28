Asgari ücret takvimi ile ilgili Bakan Bilgin'den açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorusunu cevapladı.

"Asgari ücret görüşmeleri" sorulan Bakan Bilgin, "Biz davet ettik. Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir görüşme yapacağım. Görüşmede, asgari ücret konusunda yapılacak toplantıyı organize edeceğiz. Birlikte takvime karar vereceğiz." cevabını verdi. Bu arada, Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılımıyla salı günü yapılması planlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesine ilişkin toplantının 1 Aralık'a alındığı bildirildi. AA

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