Asgari ücrette Avrupa’da sondan ikinciyiz

Avrupa ülkelerinde 2022 yılının ilk yarısında geçerli asgari ücretler açıklandı.

Buna göre, Türkiye brüt asgarî ücrette 25 ülke içinde 24. sırada yer alarak sondan ikinci oldu. Asgarî ücrete yüzde 50 zam yapılmasına rağmen Türk lirasında yaşanan değer kaybı nedeniyle Türkiye, asgarî ücret sıralamasında Bulgaristan’ın gerisine düştü. Türkiye’de brüt asgarî ücret 328 Euro olurken Bulgaristan’da 332 Euro oldu. Türkiye asgarî ücretin satın alma gücünde ise Bulgaristan’dan daha iyi durumda bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi 2022 yılına ait asgarî ücret verilerini açıkladı. Euronews’in haberine göre, Türkiye sadece Arnavutluk’u geçti. K. Makedonya gibi bazı Balkan ülkelerinin verisi henüz güncellenmedi. Brüt asgarî ücret 2 bin 257 Euro ile en yüksek Lüksemburg’da. Bu ülkeyi İrlanda (bin 775), Hollanda (bin 725), Belçika (bin 658) ve Almanya (bin 621) takip ediyor.

Haber Merkezi