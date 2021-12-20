Asgari ücrette vergi bilmecesi

Türkiye’de gelecek yıl için Ocak ayından itibaren asgarî ücretten gelir vergisi kaldırılması beklentisi ve emekli maaşlarında nasıl düzenleme yapılacağı tartışılıyor.

Konuyla ilgili sunulan teklif iş dünyasında tartışmaya sebep oldu. VOA Türkçe’nin haberine göre, teklif yasalaşırsa işverenler tarafından SGK, vergi ve damga vergisi maliyetlerine katlanmamak için asgarî ücretli çalıştırmaya odaklanılacağını açıkladı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücretin açıklandığı 4. toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında da vergi muafiyetinin bütün işçileri kapsayacağının zaten çok açık ifade edildiğine dikkat çekti. Akkol, “Tüm kamuoyuna da bu şekilde duyurulmuştu. Bizim için de sürpriz oldu. Teklifi düzeltmek için çaba sarf ediyoruz” dedi. Haber Merkezi

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