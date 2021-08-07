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8 AĞUSTOS 2021 PAZAR - YIL: 52

Aşı karşıtı doktorlara disiplin süreci

07 Ağustos 2021, Cumartesi 17:00
Türkiye bir yandan yangınlarla mücadele ederken diğer yandan Kovid-19 salgını da devam ediyor.

Vak’a sayıları 25 bin civarına yükselmiş iken aşılama sürüyor, ancak toplum bağışıklığının sağlanmasına halen çok var. Ankara Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berna Arda, DW Türkçe’den Gülsen Solaker’e değerlendirmesinde, “Aşı karşıtı olmak hekimler açısından gerçekten son derece sakıncalı bir durum. Neden? Çünkü hekimler toplumu yönlendirebilecek, etkileyebilecek kişiler. Bu bağlamda da bir miktar da kendi aldıkları eğitime tırnak içinde ihanet içinde olduklarını bile düşünmek mümkün.” DW Türkçe’nin TTB’den edindiği bilgiye göre, şu ana kadar hakkında disiplin süreci başlatılan 20’den fazla doktor bulunmakta ve soruşturma süreci halen devam ediyor. Doktor olmayıp sağlık çalışanı olan kişiler için ise savcılıklara suç duyurusunda bulunuluyor. Bunların sayısının da 100 civarında olduğu belirtiliyor. Onur kurulları tarafından incelenen dosyalarda doktorların etik kuralları çiğnediğine karar verilirse yazılı ihtar, para cezası ya da 15 günden 6 aya kadar geçici meslekten men cezası çıkabiliyor.

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