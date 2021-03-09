‘Asıl artış 1-2 hafta sonra görülecek’

Sağlık Bakanlığı’nın ‘Kontrollü normalleşme’ kapsamında açıkladığı ‘mavi-sarı-turuncu-kırmızı’ haritasındaki çok yüksek ve yüksek riskli il sayısı 39’dan 48’e yükseldi.

Cumhuriyet’in haberine göre Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, yüksek ve çok yüksek riskli illerin Türkiye genelinin yarısından fazlası olduğuna dikkat çekerek “Bu demektir ki pandemide biz yüksek riskli durumdayız. Bu durumun üzerinde kontrollü normalleşmenin etkisi olduğunu henüz görmüyoruz. Okulların açılmasıyla 1-2 hafta sonra yüksek ve çok yüksek riskli illerin artacağını göreceğiz. O zaman ne yazık ki kötü bir tablo olacak. Günlük 200 binin altında aşılama var ve bunu arttırmalıyız. En az 1 milyona yakın aşılama olmalı, bunu yapmadığımız sürece toplumsal bağışıklığı sağlayamayız. En önemli sorunlardan birisi varyant virüsün tüm illerde artış göstermesi. Bu koşullarda kontrollü veya kontrolsüz normalleşme sürecine geçmemiz mümkün değil. Aksine önlemleri arttırmamız gerek” dedi.

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‘Kendi polisiniz olun’

Koronavirüs haritasında yüksek risk grubunda turuncu renkte olan Kocaeli’de 100 binde 99.18 olan vak’a sayısı 112.25’e yükseldi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz vak’a sayısının artması sebebiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Vali Yavuz, “Sevgili Kocaelili kardeşlerim, Valilik olarak 1 milyon 65 bin denetim gerçekleştirdik. Kamu çalışanlarımız büyük bir özveri ile çalışıyor. Bu esnada Covid-19’a yakalanan iki polisimiz vefat etti. Özetle vak’a sayıları artıyor. Lütfen kendi polisiniz olun” ifadelerini kullanarak, uyarıda bulundu.