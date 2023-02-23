Asıl beka sorunu bu

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın küfre varan üslubunu eleştirdi.

Günay’a göre Türkiye’nin gerçek beka sorunu ‘tek adam’ rejimi ve söz konusu sistemin bir an evvel değiştirilmesi gerekiyor. Ertuğrul Günay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu felaket ortamında CB, bütün partileri bir araya getirmek, milleti birleştirmek yerine, siyasi muhataplarına hakaret dolu sözcüklerle hitap ediyor, ortamı geriyorsa CB Hükümet sistemi denilen bu yapının bir an önce değiştirilmesi ülkenin bütünlüğü için gerçek beka sorunudur” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 268

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.