İYİ PARTİLİ LÜTFİ TÜRKKAN: SIRF İKTİDARA VE SİSTEME MUHALİF OLDUĞU İÇİN CEZAEVİNDE TUTULAN İNSANLAR VAR

MAHPUS SAYISI NİYE ARTTI?

“AKP iktidara geldiğinde 60 bin olan mahpus sayısı 300 bine çıktı. Bir ülkede hapisteki insan sayısı hızla artıyorsa iki nedeni vardır. Birincisi iktidar suç oranının artmasına neden olan politikalar üretiyor; ikincisi yeni suçlar icat ediyor. Bizde ikisi de var.”

YARGI İKTİDAR ARACI DEĞİL

“Yargı, iktidarın kendi bekasını koru-mak için kullanacağı bir araç değil. Asıl çare, yargı bağımsızlığı, yargıçlık teminatı, ceza hukukunun temel ve evrensel prensipleri, erkler ayrılığı, makul sürede yargılanma gibi yapısal sorunların çözülmesi.”

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Teklifte vicdan ve adalet yok

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, infaz teklifinde vicdan ve adalet eksikliği bulunduğunu vurgulayacaklarını anlatırken, “Partimiz ‘af kanununa’ yapıcı olarak bakarak âdil bir kanun olması için milletin bize verdiği görevi yerine getirecek” dedi.

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Asıl çözüm adil yargı

Muhalefet partileri, infaz düzenlemesi ile ilgili, asıl çözümün; adil yargılamanın sağlanması ve adaletin siyaset aracı olarak kullanılmamasında olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, AKP ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin tümü üzerindeki görüşmelere başlandı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, AK Parti döneminde 178 cezaevi açıldığını ve AK Parti 2002’de iktidara geldiğinde 60 bin olan tutuklu ve hükümlü saysının bugün yaklaşık 300 bini bulduğunu bildirdi. “Bir ülkede hapisteki insan sayısı hızla artıyorsa iki nedeni vardır. Birincisi, iktidar suç oranının artmasına neden olan politikalar üretiyor, ikincisi de iktidar yeni suçlar icat ediyor demektir. Bizde nasıl? Bizde ikisi de var.” diyen Türkkan, sorunun aslının görmezden gelindiğini ve esas sorunların çözülemediğini söyledi.

Düzenlemeyi iyi tahlil etmek gerek

Düzenlemeyle yaklaşık 90 bin hükümlünün koşullu salıverilme veya denetimli serbestlikten yararlanmasının öngörüldüğünü ifade eden Türkkan, bu tip kanun hazırlıkları arasına bazı cezai indirimlerin gizlenebileceğini ve bu yüzden bu düzenlemeyi iyi tahlil etmek gerektiğini söyledi. Teklife göre açık cezaevinde bulunan tüm hükümlülerin koronavirüs sebebiyle izinli sayılacağını belirten Türkkan, bu kapsama cinsel suçlar ve kasten öldürmeden mahkûm olanların eklendiğini de söyledi. Türkkan, düzenlemeye göre Terörle Mücadele Kapsamında bir suç işleyen, bir gösteri veya yürüyüşe katılan, kitap yazan veya tweet atan kişinin indirimlerden yararlanamayacağının da altını çizerek sadece AKP’ye ve sisteme muhalif diye cezaevine atılan insanlar bulunduğunu belirtti.

Adalet iktidarın aracı olamaz

Lütfü Türkkan, şöyle devam etti: “Asıl çare, toplumda net, sürekli değişime izin vermeyen düzenlemeler yapmaktır. Adalet, onu sağlayacak yargı sistemi, iktidarın kendi bekasını korumak için kullanacağı bir araç değildir. Bu sistem, güçlüler karşısında güçsüzlere güç vermek içindir. Yargı bağımsızlığı, yargıçlık teminatı, ceza hukukunun temel ve evrensel prensipleri, hukuk devleti, erkler ayrılığı, makul sürede yargılanma gibi yargı erkinin yapısal sorunları temele alınarak, bunlardan kaynaklanan uygulamaların bir an önce çözülmesi gerekmektedir.” TBMM – aa

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Teklifte vicdan ve adalet yok

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel, infaz düzenlemesine ilişkin teklifin yasalaşması halinde, rüşvet aldığı için 6 yıl ceza alan birinin bir gün bile hapis cezası yatmayacağını; bu rüşvet alma haberini yapan gazetecinin ise “terör örgütü üyesi” olduğu gerekçesiyle alacağı 6 yıllık cezanın yarısını yatacağını söyledi. Özel, “Bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur. İnsan hakları savunucularının, yazarların, gazetecilerin, siyasetçilerin sadece konuştukları, yazdıkları, düşündükleri için cezaevinde kalmaya devam edecekleri, ama gaspçının, çete reisi ve mensuplarının, dolandırıcının dışarıya rahatlıkla elini kolunu sallayarak çıktığı bir süreci yaşayacağız. Bunda vicdan, eşitlik yok” ifadelerini kullandı. Kanun teklifinde vicdan ve adalet eksikliği bulunduğunu vurgulayacaklarını anlatan Özel, partisinin, “af kanununa” yapıcı olarak bakarak adil bir kanun olması için milletin kendisine verdiği görevi yerine getireceğine işaret etti. TBMM - aa