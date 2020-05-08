Asıl darbe basına yapılıyor

DİSK Basın- İş, basına baskının arttığına dair açıklama yaptı.

Asıl darbenin gazetecilere ve çalıştıkları basın kuruluşlarına yapıldığını söyleyen Basın- İş’in açıklamasında, “Siyasi iktidar ve çevresi “darbeyle tehdit ediyorlar” algısını her alanda dayatmaya devam ederken asıl darbe gazetecilere ve çalıştıkları basın kuruluşlarına yapılıyor. Gazeteciler gün aşırı ifade vermeye çağrılıyor ya da gözaltına alınıyor. Yetmezmiş gibi binlerce trol hesap ile cinsiyetçi, tehditkar bir üslupla adeta linç kampanyası yürütülüyor” ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın devamında şunlar söylendi: “Asıl darbe, infaz düzenlemesinde gazetecilere ve siyasi tutukluların kapsam dışı bırakılması ile başladı. Asıl darbe, koronavirüs salgınında zorunlu olmayan üretimin durdurulmayarak milyonlarca emekçiyi salgınla baş başa bırakarak yapıldı. Asıl darbe basın emekçilerini mesleklerini yapamaz hale getirerek, halkın haber alma hakkına yapıldı.”

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