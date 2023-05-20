Asıl darbe, iktidarın yaptığı

20 Mayıs 2023, Cumartesi 22:47
Anayasa hukukçusu CHP eski milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, milletvekilliği ile bakanlığın aynı anda yürütülemeyeceğini ifade etti.
Aday oldukları günden bu yana istifa etmeleri gerektiği belirtilen 15 bakan artık milletvekili. Hukukçulara göre milletvekili olan bakanlar gayrimeşru bir biçimde görev yapıyor. Gazete Duvar’ın haberine göre, anayasa hukukçusu, 27. Dönem CHP Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, milletvekilliği ile bakanlığın aynı anda yürütülemeyeceğini ifade etti. Bakanların aday olduktan sonra yürüttükleri seçim çalışmalarında devletin tüm gücünü kullanmalarının 14 Mayıs seçimlerini şaibeli hale getirdiğini belirten Kaboğlu, “Erdoğan’la birlikte devletin tüm gücünü kullanarak seçim çalışması yaptılar ve seçime fesat karıştırdılar, seçimi şaibeli hale getirdiler. Şimdi de Anayasa’ya açıkça aykırı olduğu halde bakanlıktan ayrılmıyor olmaları, fiilen o makamları işgal etmeleri de ikinci tur seçimi gayrimeşru bir alana sürüklemektedir. Bu hem Anayasa’ya hem demokrasiye darbedir” şeklinde konuştu.
Haber Merkezi
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