Asıl dram ÜFE’de - Uzmanlar: Enflasyon hızla yoksullaştırıyor

Doç. Dr. Oğuz Demir, ÜFE’deki artışa dikkat çekerek, “Bakın asıl bu bir dramdır. Yİ-ÜFE yıllık yüzde 93,53, aylık yüzde 10,45 arttı” dedi.

Son 20 yılın rekoru: 48.69 - Enflasyon talimat dinlemiyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamları halk tarafından inandırıcı bulunmazken, ekonomistler hissedilen enflasyon ile açıklanan enflasyonun farklı olduğunu söylüyor. TÜİK’in rakamlarında Yİ-ÜFE’nin yüzde 10,45, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 93,53 artış göstermesine dikkat çeken Doç. Dr. Oğuz Demir de ÜFE’deki artışa dikkat çekerek, “Bakın asıl bu bir dramdır... Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 93,53, aylık yüzde 10,45 arttı... Asıl dram burada...” değerlendirmesinde bulundu.

Tüketici fiyatları hesaplananın üzerinde

Ekonomist Dr. Murat Kubilay’ın TÜFE- ÜFE farkı ile ilgili paylaştığı tabloyu da yorumlayan ekonomist Demir, bu durumda iki ihtimal olduğunu ve ikisinin de doğru olduğunu belirterek, bunları şöyle sıraladı: 1. İşletmelerin sermayesi eriyor. 2. Tüketici fiyatları hesaplananın üzerinde. Hem üreticiye hem tüketiciye kaybettiren ekonomi politikası yap deseler daha iyisini yapabilir miydik sanmıyorum.”

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Uzmanlar: Enflasyon hızla yoksullaştırıyor

TÜİK’in açıkladığı verilere göre enflasyon yıllık yüzde 48,69’a yükseldi. Gerçek enflasyonun çok daha yukarda olduğunu belirten uzmanlara göre, enflasyon hızla yoksullaştırıyor.

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, “Yıllık tüketici enflasyonu yüzde 48.69 ile yüzde 50’ye dayandı. Dar gelirlilerin tüketim sepetinde yüzde 70’in üzerinde ağırlığı bulunan gıdada artış yüzde 55.61, konutta yüzde 48.41,ulaştırmada yüzde 68.69 oldu. Özetle yoksulların enflasyonu yüzde 50’yi aştı!” dedi.

AsgarÎ ücret zammı eridi

Prof. Dr. Yalçın Karatepe, “Yeni asgari ücretin satın alma gücü geçen yılkinin altına inmiş oldu. Enflasyon çok hızlı yoksullaştırıyor. Geçen yıl asgari ücret 2.825 lira idi. Bunun yüzde 36,02’si (1.018 lira) 2021 yılı enflasyonu ile erimişti. 4.250 liralık yeni asgarî ücretin 472 lirası da daha ele geçmeden gitmiş. Satın alma gücünde toplam kayıp 1.490 lira. Asgarî ücrete ne kadar zam yapılmıştı? 1.425 lira” değerlendirmesi yaptı.



ÜSTÜ ÖRTÜLÜYOR

Ekonomist Dr. Murat Kubilay, hissedilen enflasyon ile açıklanan resmî enflasyon arasındaki farkın, 2018 yılından itibaren tüketici enflasyonu (TÜFE) ve üretici enflasyonu (ÜFE) arasındaki ayrışmadan kaynaklandığını belirterek, “Öyle ki TÜİK’e göre, üreticilerin maliyetleri artsa da bunu tüketicilere ısrarla az yansıtıyorlar. Herkesin açıklananın üstünde enflasyon hissetmesinin nedeni burada üstü örtülen kısım. ÜFE’de var, TÜFE’de yok ama herkes hissediyor” dedi.