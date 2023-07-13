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13 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Asıl hastalık, hizmetten uzak kalmaktır

13 Temmuz 2023, Perşembe 10:15
(7 Temmuz 2023 tarihinde vefat eden Yeni Asya Konya Ereğli Temsilcimiz Durhasan Çaylak ile daha önce yapılan ve 10 Ağustos 2017’de gazetemizde yayınlanan sohbetin geniş bir özetini, rahmete vesile olması duasıyla yeniden yayınlıyoruz.)

15 gün hastanede yoğum bakım servisinde tedavi gördükten sonra kendisini evinde ziyaret ettiğimiz Yeni Asya Konya Ereğli Temsilcimiz, “Asıl hastalık, imandan, Kur’an’dan, ibadetlerden, hizmetten uzak kalmaktır” diyor.

Geçtiğimiz haftalarda böbrek yetmezliği teşhisiyle hastaneye kaldırılan ve 15 gün yoğun bakımda kalan Konya Ereğli Yeni Asya Temsilcisi Hasan Çaylak’ı evinde ziyaret ettik.

Otuz kırk yıldır Konya Ereğli’de Yeni Asya Gazetesi temsilciliği yapan Hasan Çaylak, kendisini ziyarete gittiğimizde bize hastalığı, hastane durumundan çok hizmetlerle ilgili sorular sordu.

Neredeyse hastalığını ve haftalık girdiği üç günlük diyaliz durumundan hiç bahsetmeyen Hasan Abimizin derdi tasası, bizim gittiğimiz yerlerdeki iman ve Kur’ân hizmetleri idi.

Kendisine ulaştığımız ilk dakikalardan itibaren yüzündeki tebessüm hiç eksilmeyen ve hep hizmet konuşan Hasan Abimiz, bizi hemen evinin diğer bir odasına alarak, neredeyse hayatını verdiği binlerce Yeni Asya Neşriyatı kitaplarının arasında ağırladı.

Büroyu boşalttıktan sonra bürodaki kitapları evinin bir odasında toplayan temsilcimiz, ‘Bu kitapların bir an evvel ilgililerine ulaşması lâzım. Sizler gençlerle programlar yapıyorsunuz, bu kitapları seçin alın ve gençlere ulaştırın. Bu kıymetli emanetlere birilerinin sahip çıkması lâzım. Gençlere ne yapıp edip bu eserleri ulaştırmalıyız’ dedi.

HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDEN KİTAPLAR

(...) Ziyaretimizde müşahede ettik ki, on beş gün yoğun bakımda yatan bir hastanın evinden ziyade, her cümlesinde iman ve Kur’ân hizmetleri konuşulan, dersler yapılan Hasan Çaylak Abimiz, aslında yaşadığı haletle bize hizmette fani olmanın ne demek olduğunu gösteriyordu.

Ziyaretimiz esnasında bize onlarca Hutbe-i Şamiye, Risalet-i Ahmediye, Taziye Risalesi, Hastalar Risalesi, Uhuvvet Risalesi, Cevşen gibi yüzü aşkın kitap veren Hasan Çaylak Abimiz, ‘Lütfen bunları götürün. Siz bunları yeter ki sahiplerine ulaştırın. Gençler bu hakikatlere kavuşsun. Yoksa onlar ahirette bizim yakamızdan tutarlar ve neden bizi bu Kur’ân hakikatleri ile buluşturmadınız diye hesap sorarlar.’ dedi.

SİHHATİMİ DUÂLARA BORÇLUYUM

Yeni Asya Ereğli Temsilcisi Hasan Çaylak, ‘Asıl hastalık, imandan Kur’ân’dan, hizmetten mahrum kalmaktır. Üstadımız Bediüzzaman, ‘asıl musîbet dine gelen musîbettir’ diyor. Demek ki, bizim de okumalarımız azalıyorsa, namazlarımızdaki sıhhat azalıyorsa, haftalık derslerimize olan devamımız azalıyorsa, en önemlisi de günlük okumalarımız azalıyorsa, işte korkacağımız hastalık budur’ dedi.

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