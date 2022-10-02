Asıl olan, harcanabilir geliri arttırmak

Ekonomist Ali Ağaoğlu, “Asgari ücreti 5 bin 500’den 10 bine çıkaracağız. Geliri arttırıyorsunuz da nominal geliri arttırıyorsunuz. Aslında harcanabilir geliri arttırmanız gerekiyor, bu asgari ücret için de geçerli” dedi.

Kahramanmaraş Sanayici ve İşinsanları Derneği (KASİAD) Genç KASİAD Kurulu tarafından organize edilen Kahramanmaraş Ekonomi zirvesinde konuşan ekonomist Ali Ağaoğlu, asgari ücretin artmasının nominal gelirin artması anlamına geldiğini, harcanabilir gelirin artmadan nominal gelirin artmasının bir anlamı olmadığını söyledi.

t24’ün haberine göre, Ağaoğlu, “Asgari ücreti 5 bin 500’den 10 bine çıkaracağız. Neredeyse yüzde 100’e yakın bir artıştan bahsediliyor. Geliri arttırıyorsunuz da nominal geliri arttırıyorsunuz. Aslında harcanabilir geliri artırmanız gerekiyor, bu asgari ücret için de geçerli. ‘Harcanabilir gelir dediğiniz de illa nominal geliri, yani ben asgari ücreti yüzde 100 artırarak, nominal geliri arttırarak bu işi sağlamam gerekmiyor. Tam tersine ben bunu sabit tutarken harcanabilir geliri arttırabilme için her bir bireyin masraf kısmını, harcama kısmını aşağıya çekerek de ben bunu yapabilirim. Sonuç olarak asıl olan harcanabilir gelirin artmasıdır. Bunun için maliyetlerimizi düşürmemiz lazım. ‘5 bin liradan 10 bin liraya çıktı benim maaşım’ dediğiniz zaman mükemmel görünüyor ama benim harcanabilir gelirim eksiye düşüp kredi kullanıyorsam onun hiçbir anlamı yok” diye konuştu.

Tartışmaya mecburuz

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Genç KASİAD Başkanı İsmail Dinçer ise, KASİAD’ın kurulduğu 1998 yılından bu yana şehrin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sağlamak adına birçok faaliyet düzenlediklerini, ekonomi zirvesini de bu çerçevede gerçekleştirdiklerini söyledi. Dinçer, “Avrupa’nın kapısındaki bir savaşı, enerji krizini, resesyon korkularını ve bütün bunların esas nedeni olarak görebileceğimiz tek kutuplu bir dünyadan çok kutuplu dünyaya geçişin sancılarını, finansal daralmanın ve likitide sorunun etkilerinin ne kadar uzayabileceğini tartışmaya mecburuz. Eğer deglobalizasyon senaryolarını uzun vadede doğru varsayacaksak küresel ticaretin yeni trendi nasıl olur, ne pahasına olursa olsun üretim artmalı, yalnızca yeni yatırımlara uygun finansman ortamı yaratıyoruz demek bizi nereye götürür, bunu da oldukça iyi ölçüp biçmemiz lazım. Bugün ülkemizin ve dünyanın güncel durumunu anlayıp geleceğe bakmak amacıyla bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ederim” dedi.