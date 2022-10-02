"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

Asıl olan, harcanabilir geliri arttırmak

02 Ekim 2022, Pazar 21:07
Ekonomist Ali Ağaoğlu, “Asgari ücreti 5 bin 500’den 10 bine çıkaracağız. Geliri arttırıyorsunuz da nominal geliri arttırıyorsunuz. Aslında harcanabilir geliri arttırmanız gerekiyor, bu asgari ücret için de geçerli” dedi.

Kahramanmaraş Sanayici ve İşinsanları Derneği (KASİAD) Genç KASİAD Kurulu tarafından organize edilen Kahramanmaraş Ekonomi zirvesinde konuşan ekonomist Ali Ağaoğlu, asgari ücretin artmasının nominal gelirin artması anlamına geldiğini, harcanabilir gelirin artmadan nominal gelirin artmasının bir anlamı olmadığını söyledi.

t24’ün haberine göre, Ağaoğlu, “Asgari ücreti 5 bin 500’den 10 bine çıkaracağız. Neredeyse yüzde 100’e yakın bir artıştan bahsediliyor. Geliri arttırıyorsunuz da nominal geliri arttırıyorsunuz. Aslında harcanabilir geliri artırmanız gerekiyor, bu asgari ücret için de geçerli. ‘Harcanabilir gelir dediğiniz de illa nominal geliri, yani ben asgari ücreti yüzde 100 artırarak, nominal geliri arttırarak bu işi sağlamam gerekmiyor. Tam tersine ben bunu sabit tutarken harcanabilir geliri arttırabilme için her bir bireyin masraf kısmını, harcama kısmını aşağıya çekerek de ben bunu yapabilirim. Sonuç olarak asıl olan harcanabilir gelirin artmasıdır. Bunun için maliyetlerimizi düşürmemiz lazım. ‘5 bin liradan 10 bin liraya çıktı benim maaşım’ dediğiniz zaman mükemmel görünüyor ama benim harcanabilir gelirim eksiye düşüp kredi kullanıyorsam onun hiçbir anlamı yok” diye konuştu.

Tartışmaya mecburuz

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Genç KASİAD Başkanı İsmail Dinçer ise, KASİAD’ın kurulduğu 1998 yılından bu yana şehrin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sağlamak adına birçok faaliyet düzenlediklerini, ekonomi zirvesini de bu çerçevede gerçekleştirdiklerini söyledi. Dinçer, “Avrupa’nın kapısındaki bir savaşı, enerji krizini, resesyon korkularını ve bütün bunların esas nedeni olarak görebileceğimiz tek kutuplu bir dünyadan çok kutuplu dünyaya geçişin sancılarını, finansal daralmanın ve likitide sorunun etkilerinin ne kadar uzayabileceğini tartışmaya mecburuz. Eğer deglobalizasyon senaryolarını uzun vadede doğru varsayacaksak küresel ticaretin yeni trendi nasıl olur, ne pahasına olursa olsun üretim artmalı, yalnızca yeni yatırımlara uygun finansman ortamı yaratıyoruz demek bizi nereye götürür, bunu da oldukça iyi ölçüp biçmemiz lazım. Bugün ülkemizin ve dünyanın güncel durumunu anlayıp geleceğe bakmak amacıyla bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ederim” dedi.

Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bulgaristan’da Borisov’un partisi seçimi ilk sırada bitirdi

    Asıl olan, harcanabilir geliri arttırmak

    Şehit Astsubay Yusuf Ataş, Elazığ'dan ebedi yolculuğuna dualarla uğurlandı

    Bu maaşla geçinmek mümkün mü?

    İstanbul’da enflasyon yüzde 107.42

    Şehit Özel Harekat Polisi Çalışgan dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Taşeron ve EYT’lilerin hepsi kapsama alınsın

    Liyakat ve ehliyet hatırlatması

    İki kişiden biri hastaneden randevu alamıyor

    Ekran bağımlılığına karşı büyük mücadele

    İşsizlik Fonu açık verdi

    Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem

    Meteoroloji'den Antalya'ya fırtına uyarısı

    İran'daki gösteriler 15. gününde

    Kırım'da iniş yapan uçakta patlama

    Rusya, ''dost olmayan ülkelere'' kara yolu yasağı

    İmran Han hakkında tutuklama emri çıkarıldı

    Endonezya'da futbol maçında korkunç izdiham: 174 kişi öldü, 100'den fazla yaralı var

    Kuzey ve iç kesimler için fırtına uyarısı

    Bu neyin acelesi?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu neyin acelesi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Bütün zerrelerinle duaya amin dersen...”
    Genel

    Aspirin verip duruyorlar
    Misbah ERATİLLA

    Kelimeler tohum gibi tesirli
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Mercedes’lere bindiler ve gittiler
    Ahmet BATTAL

    TRT, RTT, MMT
    Risale-i Nur'dan

    Vaizlerin nasihatleri neden tesir etmiyor?
    Mehmet KARA

    İlk gündem bu tasarı mı olmalıydı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.