Asıl sorun otokratik rejim

Pazartesi günü savaş karşıtı tweet’leri dolayısıyla gözaltına alınan Azerbaycanlı aktivist Gıyas İbrahimov ülkesindeki havayı, başına gelenleri ve son gelişmeleri anlattı.

Gıyas İbrahimov daha önce Bakü’deki Haydar Aliyev heykelini grafitiyle yazılamak gibi eylemleri dolayısıyla defalarca gözaltına alındı ve hapis yattı. Gazeteduvar’da yer alan habere göre İbrahimov, evi basılarak gözaltına alındı. O anları canlı yayın yaparak Facebook’tan paylaşan İbrahimov, kendisini götürmeye gelen biri üniformalı, öbürü sivil giyimli iki kişiye neden gözaltına alındığını soruyordu. “Beklediğimizden bir ay erken oldu” diyen Gıyas, ülkenin bu kez öncekilere benzemeyen bir kargaşa durumuna, adeta bir bilinmeze sürük- lendiğini düşünüyor. İbrahimov, Azerbaycan’ın öncelikli meselesinin otoriter rejimden kurtulmaları gerektiğini söylüyor. Tarafların Karabağ sorununu diplomasi yoluyla çözebileceği ifade eden İbrahimov, bu bakımdan Ermenistan’ın samimiyetinden de şüpheli.