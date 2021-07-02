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3 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Asıl suç fikir hürriyetini engellemek

02 Temmuz 2021, Cuma 18:00
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri atanmış rektör Melih Bulu’ya yönelik protestolar sebebiyle öğrencilere açılan soruşturmayı “asıl suç ifade özgürlüğünü engellemek” diyerek eleştirdi.

Boğaziçi Üniversitesi’nin atanmış rektörü Melih Bulu’ya yönetlik protestolar altı ayı geride bıraktı. Akademisyenler, Rektörlük binasına düzenli olarak “kayyımlık” yazan bir kâğıt astıkları gerekçesiyl öğrencilerine disiplin soruşturması açılmasını protesto ediyor. Akademisyenler üç gündür, atanmış yönetimin istifası talebiyle tuttukları nöbetin ardından kendi el yazılarıyla yazdıkları “kayyımlık” yazılı kağıdı, Rektörlük binasının tabelasına yapıştırıyor. Boğaziçi Üniversitesi’ne bir rektör atanmasının altıncı ayının ilk günü olan 2 Temmuz gece yarısı bir sosyal medya kampanyası da başlatan akademisyenler, öğrencilerin eyleminin T.C. Anayasasının ve Türkiye’nin taraf olduğu Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’nin güvence altına aldığı ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, asıl suçun ifade özgürlüğünü engellemek olduğunu belirten paylaşımlar yaptı.

Mezunlardan 6. aya özel nöbet

Bianet’in haberine göre, akademisyenler paylaşımlarında, “Öğrencilerimizin İfade Özgürlüğüne Sahip Çıkıyoruz. Rektörlük Binasına bir yazı astıkları gerekçesi ile öğrencilerimize açılan disiplin soruşturmalarını  #KabulEtmiyoruz. İfade özgürlüğünden #Vazgeçmiyoruz. #İfadeÖzgürlüğüCezalandırılamaz” ifadelerini kullandı. Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına karşı protestolarının 26’ıncı haftasında dün 123. kez rektörlük binasına sırtını döndü. Boğaziçi Üniversitesi mezunları da 2 Temmuz Cuma günü (dün) Güney Kampüs’te direnişin 6. ayına özel nöbet tuttular. Mezunların nöbeti Güney Meydan nöbeti ile birlikte Boğaziçi TV’den canlı yayınlandı.

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