Aşılamada da sınıfta kaldık

Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, “Sadece kapanma tedbiriyle salgınla baş etmek mümkün değil. En önemli silÂhımız aşı. Sağlık bakanlığı yeterince aşı temin edemedi. Aşı konusunda ciddÎ bir beceriksizlik ve gecikme olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, koronavirüsün birinci yılında salgının ülkedeki durumunu ARTI TV’ye değerlendirdi. Covid 19 hastalığının bir işçi sınıfı hastalığına dönüştüğünü söyleyen Küçükosmanoğlu, “Hastalığın yayılmasından kaçarak kurtulmamız mümkün değil. Artık bir yılı geçti. Bu virüsü artık toplumdan kaldırıp atmak mümkün değil. Korunarak yayılmasını önlemeye çalışıyoruz ama daha önemli silahımız aşı.” ifadelerinde bulundu.

Salgın kontrolden çıktı

Yöneticilerin Ekim ayından beri yapılan tam kapanma çağrılarına kulak tıkamasını eleştiren İTO Genel Sekreteri Küçükosmanoğlu, “Salgının ilk başladığında mutlaka bir tam kapanma faydalı olacaktı. Salgını kontrol altına almak mümkündü. Ancak salgın kontrolden çıktı, tüm ülkeye yayıldı. Bu durumda sadece kapanmayla salgınla baş etmek mümkün değil. Bizim tam kapanma çağrısını yaptığımız zaman Ekim-Kasım aylarıydı. Çünkü hastanelerde yatacak yatak kalmamıştı. Aslında bu hastalığın tedavisi de yok. Hastanede yatınca bu hastalıktan tam kurtulunmuyor. Hastalığın bulaşmasını engellemek lâzım.” dedi.

‘COVİD 19, İŞÇİ SINIFI HASTALIĞINA DÖNÜŞTÜ’

İnsanların büyük kısmı gezip tozmak için değil hayatını sürdürmek için dışarı çıkıyor. Gereksiz toplanmalar konusunda toplumun bilinçlenmesi gerekiyor. Burada devletin de payı var. Vatandaşa uyarılarda bulunuyor, tedbirlere uymayanlara ceza veriyor. Ama iktidar partinin kongrelerinde, açılışlarında, yazın Ayasofya’nın açılışı, temel atma törenleri gibi durumlarda da görülüyor. Vatandaş yöneticilerin tavrına bakıp bazen rehavet de gösterebiliyor. Kapanma tedbirlerinin alındığı durumlarda fabrikalar hep çalıştı. Covid 19 hastalığı aslında bir işçi sınıfı hastalığına dönüştü. Çalışan kesimler içinde bu hastalığa yakalanan ve yayan insanlar olduğunu gördük. Bu durumda sadece çalışan kesimin eve kapanması ve bundan korunması mümkün değil.

‘KAÇARAK KURTULAMAYIZ’

Hastalığın yayılmasından kaçarak kurtulmamız mümkün değil. Artık bir yılı geçti. Bu virüsü artık toplumdan kaldırıp atmak mümkün değil. Korunarak yayılmasını önlemeye çalışıyoruz ama daha önemli silahımız aşı. Bu aşı meselesi Türkiye’de iki aydan beri kullanılmaya başlandı ama görünen o ki hızı çok yavaşladı. Sağlık bakanlığı yeterince aşı temin edemedi. Hergün farklı bir şey söylüyor. Şimdi yeni tarih için sonbaharı veriyor. Aşının gelmesinin sonbahara kadar gecikmesi demek, en azından bu zaman kadar bu hastalığın yayılmaya devam etmesi anlamına geliyor. Aşı konusunda ciddî bir beceriksizlik ve gecikme olduğunu söyleyebiliriz.

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Hani Mayısta bitecekti?

Daha önce aşılanma sürecinin Nisan, en geç Mayıs ayında biteceğini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son yaptığı açıklamada nüfusun 50 milyonluk kısmının aşısının sonbahardan önce yapılmasının planlandığını söyledi. Doktorlar, “Hani aşılama sürecini Nisan en geç Mayıs ayında bitirecektin Sayın Fahrettin Koca!” dedi. Cumhuriyet’tin haberine göre, Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aşı konusunda 15 gün içerisinde iki farklı açıklama yapması güvensizliğe ve aşı tereddüdüne yol açmaktadır. Sağlık Bakanı bir an önce güven kaybına yol açan bu açıklamaları terk ederek gerçekleri kamuoyuyla paylaşmalıdır” dediler. Dr. Demir ve Dr. Kılıç, yaptıkları açıklamada Koronavirüs salgınının insan hayatını ve toplumsal yaşantıyı bütün ciddiyetiyle tehdit etmeye devam ettiğini hatırlattılar.

Vak’a sayılarında 20 binleri görebiliriz

Koronavirüs’le mücadelede uygulamaya koyulan kademeli normalleşmenin ardından vak’a sayılarında artış yaşandı. Uzmanlar, vak’a sayısının önümüzdeki haftalarda 20 bine çıkacağını, Mayıstan itibaren ise havaların ısınmaya başlamasıyla açık alanlara geçileceğinden düşmeye başlayacağını tahmin ediyor. T24’deki habere göre, ekonomik güçlük yaşayan sektörlerin yeniden yasaklarla zorlanmaması için kuralların kolay değişmeyeceği, gerekirse, bölge ve mahalle yasakları getirileceği belirtiliyor. Uzmanlar şu değerlendirmelerde bulundu: “Normalleşmeden 10-15 gün sonra vak’aların artmasını bekliyorduk. Ancak bu artışlar, yoğun bakım ve entübeye henüz yansımadı. İstanbul’da polikliniklere başvurularda artış söz konusu. Türkiye genelinde de aile hekimliklerinin takip ettiği pozitif vak’alarda artış var. Fakat büyük şehirlerin kırmızıya dönmesi için birçok kritere bakılıyor. Virüsün yayılma hızı, pozitiflik oranı, test sayısı, vak’aların yoğun bakıma ve entübeye dönüşme oranı, hasta oranı gibi veriler dikkate alınacak.”