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'Aşılananlarda ciddi yan etki görülmedi'

15 Ocak 2021, Cuma 18:34
Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, şu ana kadar hastanelerinde Kovid-19 aşısı yapılan 8 bin sağlık çalışanının hiçbirinde ciddi yan etki görülmediğini bildirdi.

Surel, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre dün sağlık çalışanlarına yapılmaya başlanan aşılama sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından herkesin Kovid-19'a karşı aşı bulunmasını hayal ettiğini belirten Surel, bugün yıllardır bilinen metotla hazırlanan güvenilir bir aşının temin edilerek uygulandığını söyledi.

Surel, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşı olmasının ardından aşı yaptıranların sayısının hızla arttığına dikkati çekerek, "Toplumun tanıdığı, bildiği, güvendiği idol olan kişiler aşı noktasında tavrını belli ettiği zaman, toplumun buna yaklaşımı daha farklı oluyor. Aşılanma hızının arttığını ifade edebilirim." diye konuştu.

Ankara Şehir Hastanesinde gerekli tüm ekipmanları barındıran 130 aşı uygulama odasında aşılama yapıldığını bildiren Surel, "Bunlara MHRS üzerinden randevu alınabiliyor. Sağlık personeli, randevu aldığı saatte geldiği zaman sabah 08.00'den gece yarısına kadar aşılamalarını yapabiliyoruz. Günlük yaklaşık 7 bin 500 kapasiteli aşılama imkanımız var. Aşılama hızı, talep daha da artarsa bu kapasiteyi artırabilecek durumdayız." ifadelerini kullandı.

Surel, hastane bünyesinde aşılanan sağlık çalışanı sayısına ilişkin, "Dün sabah resmi olarak başlamasının ardından mesai bitimine kadar 4 bin civarında aşılama yaptık. Dün Cumhurbaşkanımızın sürece katılması, bir önceki gün Bakanımızın ve Bilim Kurulu üyelerimizin teşvikiyle beraber şu anda bunu ikiye katladık, 8 bin aşılama yaptık." bilgisini paylaştı.

"Müdahale gerektirecek ciddi bir reaksiyon yaşamadık"

Olası bir yan etkiye karşı, aşı uygulama odalarının olduğu alanlarda müdahale odasının da bulunduğu dile getiren Surel, şunları kaydetti:

"Her alanda mutlaka 10 hemşireye bir kişi olacak şekilde sorumlu doktorlarımız var. Her türlü müdahaleye hazır durumdayız ama şu ana kadar ciddi bir reaksiyonla karşılaşmadık. 'Omzum ağrıyor.', 'Biraz tansiyonum mu düştü acaba?' diyenler oldu. O da bir elin parmakları kadar, 8 bin kişide bunu normal karşılıyoruz. Fakat şu anda müdahale gerektirecek ciddi bir reaksiyon yaşamadık. Zaten klasik usulle hazırlanan ölü virüs aşısı olduğu için onu çok beklemiyoruz. Pratikte aşılamanın sorunsuz geçeceğini öngörüyorduk, buna rağmen en kötü ihtimale hazır olacak şekilde her türlü tedbirimizi aldık. Onlar kenarda tedbir olarak duruyor, inşallah sürecin sonuna kadar da öyle kalır."

AA

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