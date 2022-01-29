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Asistan hekimler dertli

29 Ocak 2022, Cumartesi 22:50
TTB’nin başlattığı ‘Beyaz Nöbet’te sorunlarını anlatan asistan hekimler dertli, yorgun ve endişeli.

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) başlattığı ‘Beyaz Nöbet’te, asistan hekimler başlıca sorunları olan nöbet ertesi izin, ücret, eğitim, şiddet, mobbing ve angaryayı anlattı.

Hekimlerin ekonomik ve özlük haklarında düzenleme ihtiva eden yasa tasarısının geri çekilmesi ve hâlâ görüşülmemesine karşı 4 Şubat’a kadar devam edecek ‘Beyaz Nöbet’, 26 Ocak 2022 günü TTB önünde ve eş zamanlı olarak illerde düzenlenen basın açıklamasıyla başlamıştı. Diken’deki habere göre uzmanlık eğitimlerini sürdürürken, çalıştıkları kliniklerin hizmet yükünü sırtlayan asistan hekimler dertli, yorgun ve endişeli. “Asistan hekim, eğitim alması gereken uzmanlık öğrencisidir” diye sözlerine başlayan asistan hekim, “Ama çoğu üniversitede yardımcı sağlık personeli ve hemşirenin azlığından ötürü işler hep asistana yükleniyor. 2-3 dakikada bir hasta bakıyoruz. Bu kadar iş yükünün arasında, merak ettiklerimizi hocaya sormaya fırsat kalmıyor. Öğleden sonra birçoğunu polikliniklerde bulmak çok güç” diye konuştu.

‘Günde 150 hasta bakmak cinayet!‘

Tıp eğitimde usta-çırak ilişkisinin öneminin hep vurgulandığını hatırlatan asistan hekim, “Bizim yaşadığımız daha çok işveren-işçi ilişkisi gibi. Hocalar, ‘Hastaları bu kadar sürede bitir, sadece bu kan tetkiklerini iste’ diyor. Nedeni sorsak da birçoğunun bize ayıracak zamanı yok. Bazen mobbing de devreye giriyor. Üzerimizde baskı oluşturuyorlar” diye yakındı. Bir başka asistan hekim, tabloyu şöyle özetledi: “Hastanelerde ‘işlerin dönmesi’ için biz joker eleman gibiyiz. Nöbetimiz 40-44 saati bile buluyor. İki günün toplamında neredeyse uykuya vakit kalmayacak kadar, evinize gidip sadece ayılabiliyoruz” Sorunların büyük çoğunluğunun sağlık politikalarını belirleyenlerden kaynaklandığını söyleyen bir başka asistan hekim, düşüncelerini şöyle ifade etti: “Bizim hastalarımıza baktığımız gözle değil, müşteri gözüyle bakıyorlar. Tabii ki beş dakikada sağlık olmaz. Hiçbir hekim 150 hasta baktı diye kutlanamaz. Bu resmen cinayettir”

 

‘Yeni nesil bunlara katlanmayacak‘

Asistan hekimlerden biri, Avrupa ülkelerinde 24 saatlik nöbetlerin uzunluğunun konuşulduğunu belirtti. Hekim şunu anlattı: “Avrupa’daki akranlarımız, asistan hekimler 36 saat çalışmadığı için yetersiz bir eğitim almadığını düşünmüyor. Bizim asistan odalarımız sadece beş dakika soluklanabildiğimiz bir yer.” Geçen yıl 1400’ün üzerinde hekimin yurtdışına gidebilmek için TTB’den ‘iyi hal belgesi’ aldığını hatırlatan bir asistan hekim, yeni kuşakların farklı olduğunu, 36-40 saati bulan nöbetleri tutmak, meslek tanımında olmayan, angaryalarla uğraşmak istemediğini söyledi, “Köprüden sonraki son çıkıştayız. Bundan sonra hiçbir hekimin, özellikle yeni gelenlerin Türkiye’de çalışmayı tercih edeceklerine ben inanmıyorum.”

Haber Merkezi

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