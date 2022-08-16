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16 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

'Asistan hekimlerin nöbetleri ayda 8'den fazla olmayacak'

16 Ağustos 2022, Salı 12:20
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, asistan hekimlere ayda en fazla 8 nöbet verilmesine ilişkin yeni yönetmeliğin haftaya yayımlanacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, asistan hekimlerin nöbet süreleri ve intern doktorların ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kuruluş yıl dönümü programına katılan bir kişinin, asistan hekimlerin nöbetlerinin fazla olduğunu belirtmesi ve "Gençlerimizi evlendiremiyoruz." demesi üzerine Koca, "Sistemin yükünü çeken asistan arkadaşlarımız. Yeni dönemde asistan arkadaşlarımıza pozitif ayrımcılık yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. 8 nöbetten fazla olmayacak. 8 nöbete indirdik, haftaya yönetmelik yayınlanıyor." ifadesini kullandı.

Asistanların taban ücretlerinde de düzenleme yapıldığını, ek ödeme yönetmeliğiyle katsayılarında artışa gidildiğini ve mesai sonrası çalışmalarının önünün açıldığını hatırlatan Koca, "Önümüzdeki dönemde, asistan arkadaşlarımızın nöbet sayıları yeni yönetmelikte 8'i aşmayacak. Aşma durumunda, ilgili klinikle ilgili yaptırımlar yönetmelikte geliyor. Biz nöbet ertesi 24 saatten fazla çalışılmamasını ve bunun da 8 nöbetten fazla olmamasını yönetmelikle netleştiriyoruz. Dolayısıyla çocuklarımız hem nöbet sayıları azalarak hem de gelir düzeyleri artarak bundan böyle rahatlıkla evlenebilecek." dedi.

İntern hekimlere asgari ücret düzeyinde ödeme

Bakan Koca, intern doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılacağını da anımsatarak, şunları kaydetti:

"İntern arkadaşlarımızla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesi olmuştu kabine sonrası ve bundan böyle intern yani son sınıflarında asgari ücret kadar bir ücret müjdesi olmuştu. Bununla ilgili de bakıyorum özellikle intern arkadaşlarımız 'niye halen bu bize ödenmiyor' diyor. Bildiğiniz gibi bu, kanunla olan bir durum. Yani internlere verilecek olan bu ücretin değişikliği kanunla mümkün. Meclis tatilde olduğunda, iradesi nasıl devreye girecek? Meclis açıldığında, meclisin iradesi en erken dönemde devreye girecek."

AA

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