'Aşıyı bulsak bile üretecek tesis yok'

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşıyı bulsak dahi üretecek tesisimizin olmadığını söyledi.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye’de 1990’dan beri aşı üretilmediğine belirtirken, “Aşıyı bulsak dahi üretecek tesisimiz yok” dedi. Radyo Trafik’e konuşan ve Koronavirüsün 31. gününde ülkemizdeki son durumu değerlendiren Ceyhan, virüsün izole edilmesine değinerek “Bu daha ilk aşama, aşıyı bulabilmek için daha binlerce adım var. Pandemide bütün dünya etkilendiği için, dünyadaki 7,5 milyar insana aşı üretmek pratikte mümkün değil.” dedi. Türkiye’de 1990’dan beri aşı üretilmediğine değinen Ceyhan, aşıyı bulsak dahi üretecek tesisimizin olmadığını belirtti.

KADEMELİ ÖNLEM ALMANIN DEZAVANTAJINI YAŞIYORUZ

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, şöyle devam etti: “Virüsü kendi halinde bırakırsak katlanarak artmaya devam eder. Biz Türkiye’de daha işin başındayız, kimse yarın ya da 2 hafta sonra vakaların azalıp salgının gitmesini beklemesin. Kabaca şu anda yüzde 15’lik bir günlük artış demek, 6 günde vaka sayısının 2 katına çıkacağı anlamına gelir. Kademeli önlem alma modeli İspanya ve İtalya’da da uygulandı. Bu virüsün yaklaşık 5,5 günlük bir kuluçka süresi var. Yani biz bugün aldığımız tedbirlerin etkili olup olmadığını, 1 hafta sonra görebiliyoruz. Bu da vakaların 2 katına çıkması demek. Kademeli tedbir almanın bu şekilde bir dezavantajı var.”

TESİSİMİZ YOK!

Prof. Ceyhan ayrıca, “Türkiye, 1990’lardan beri bir şişe bile sıfırdan başlayarak aşı geliştirmemiş bir ülke. Aşıyı bulmak da yetmeyecek. Buldunuz diyelim, etkin mi değil mi diye insan ve hayvan çalışmaları yapmak lazım. Etkili oldu diyelim, üretmek lazım. Milyonlarca doz aşı üretecek bir kapasitemiz henüz yok. Ama bizden daha hazır olan, zaten viral aşıları üreten ülkeler var, onların tesisleri hazır. Aşıyı buldukları anda üretir onlar. Bizden daha önde olan ülkeler için bile aşı üretimi 1 yılda erken mümkün değil gibi görünüyor” şeklinde konuştu.

İstanbul - Recep Bozdağ