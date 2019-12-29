Asker göndermeye negatif bakıyoruz

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı. Ağıralioğlu, Libya’ya asker gönderme tezkeresine ilişkin soru üzerine, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun yarın genel başkanlarına bilgi vereceğini belirterek, parti olarak brifing alacaklarını, gerekli hassasiyetlerin burada dillendirileceğini söyledi.

Prensip olarak sınır ötesi operasyonlarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti devletinin sorumluluklarını taşıması gereken her yerde bu yetkiyi vermekten imtina etmediklerini kaydeden Ağıralioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Suriye’de bunca ağır bedel ödemişken Türkiye Cumhuriyeti devletinin menfaatlerini korumak için her türlü şeyi göze alalım ama bir maceraya atlamayalım. Bizim orada hassasiyetimiz şu. Asker gönderme işine negatif bakıyoruz. Akdeniz’deki haklarımızı korumak için Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücü ve kuvvetinin bu işe yeteceğine inanıyoruz. Bunun için masada gücümüzle kuvvetimizle bulunalım ama Libya’daki bir iç savaşın unsuru haline getirecek riskli adımlara karşı da temkinli olalım.” Ordu - aa

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Akşener’in basın danışmanına saldıranlara gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı gazeteci Murat İde’ye saldıran altı kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Diken’in haberine göre, EGM’nin yazılı açıklaması şöyle: “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat İde’nin İstanbul Sarıyer’deki ikameti önünde darp edilmesi olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu; söz konusu saldırıyı gerçekleştiren altı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan altı şüpheli bugün adli mercilere mevcutlu olarak sevk edilecektir. Gözaltına alınan şahıslar ile ilgili adli süreç devam etmektedir.”