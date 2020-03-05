Askerî tırmanışın sonuçları çok ağır

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, İdlib’deki krize çözüm bulabilmek için iş birliği yapılması gerektiğini söyleyerek, “AskerÎ tırmanışın insanÎ sonuçları son derece ağır” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Türkiye’deki temaslarının ardından Ankara’dan ayrılmadan önce Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. Borrell, Suriye’deki mevcut durum ve İdlib’de felâket aşamasına gelen insanî duruma ilişkin yapılabilecek çalışmaları ele aldıklarını söyledi. Borrell, şöyle devam etti: “Tüm temaslarımızda Türkiye’nin karşı karşıya olduğu zor durumu anladığımızı aktarma fırsatı ve aynı zamanda AB sınırlarındaki son gelişmelerin çözüm getirmeyeceğini vurgulama fırsatı buldum. Şu anda AB-Türkiye sınırında yaşanmakta olan iki taraflı baskı, olumlu bir sonuç getirmeyecek. Kimseye bir yararı olmayacak ve durum daha da kötüye gidecek. Bunun bedelini ödeyecek kişiler de insanlar, Suriyeli mülteciler ve göçmenler olacak.”

Mevcut durum dramatik hale geldi

Görüşmelerde, İdlib’deki son duruma ilişkin gelişmelerin de alındığını ve Suriye’deki krizin sona ermesinin hem AB hem de Türkiye için yararlı olacağını dile getiren Borrell, “Ortak sınamalarla mücadele edebilmek için birlikte çalışmalıyız. Bu krize çözüm bulabilmek için iş birliği yapmamız gerek. Mevcut durum, dramatik hale geldi. Askerî tırmanışın insanî sonuçları son derece ağır. İnsanî yardımlar âcilen koordine edilmeli” ifadelerini kullandı. Borrell, AB’nin insanî yardım adımlarına ilişkin “Suriye’deki en kırılgan insanlar için 170 milyon avro ek insanî yardımda bulunacağımızı ifade ettik. Bu paranın 60 milyonu özellikle Suriye’nin kuzeybatısındaki insanî krize yönlendirilecek” diye konuştu. Göçmenlerin yanlış yönlendirilerek AB sınırlarının açık olduğu algısına kapılmaması gerektiğine dikkati çeken Borrell, insanların tehlikeli yolculukları göze almalarının birçok sorunu beraberinde getirdiğini söyledi. Ankara - aa