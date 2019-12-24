Askeri yolla çözüm olmaz

AB, TRABLUS ODAKLI GERGİNLİĞİN TIRMANDIĞI LİBYA’DA ÇATIŞAN BÜTÜN TARAFLARA İTİDAL ÇAĞRISI YAPTI.

BM tekliflerine odaklanılsın

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, yaptığı yazılı açıklamada, Libya'da çözümün askerî yollarla sağlanamayacağını, BM tarafından sunulan siyasî ve müzakere edilmiş önerilere odaklanılması gerektiğini belirtti.

Askerî faaliyetler durdurulsun

Stano, “Libya'da ve özellikle Trablus'ta artan gerginlik çerçevesinde AB, tüm taraflara askerî faaliyetlerini durdurma ve siyasî diyaloğu tekrar başlatma çağrısında bulunuyor” ifadesini kullandı.

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Bedeli çok ağır olur

Türkİye’nİn Trablus’taki hükümetle yaptığı anlaşmanın Rusya’ya bir meydan okuma olup olmadığı sorgulanırken, Arap basınının önde gelen yazarlarından Abdülbari Atwan “Türkiye’nin asker göndermesinin –sonucu ne olursa olsun- bedeli çok ağır olur” diye yazdı.

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Askerî yolla çözüm olmaz

Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Libya’da çözümün askeri yollarla sağlanamayacağını belirtti.

Avrupa Birliği, özellikle Libya’nın başkenti Trablus civarında gerginliğin arttığına dikkati çekerek, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Libya’da çözümün askeri yollarla sağlanamayacağını, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından sunulan siyasi ve müzakere edilmiş önerilere odaklanılması gerektiğini belirtti.

TÜM TARAFLARA İTİDAL ÇAĞRISI

“Uluslararası toplumun tüm üyeleri BM’nin silah ambargosunu gözetmeli ve saygı duymalı” diyen Stano, AB’nin BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame’nin yürüttüğü siyasi müzakereleri ve Berlin sürecini güçlü bir şekilde desteklediğini kaydetti. Stano, “Libya’da ve özellikle Trablus’da artan gerginlik çerçevesinde AB, tüm taraflara askeri faaliyetlerini durdurma ve siyasi diyaloğu tekrar başlatma çağrısında bulunuyor” ifadesini kullandı. Brüksel – aa

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Bedeli çok ağır olur

Arap basını geçen hafta, Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme ihtimaline geniş yer verdi. Türkiye’nin Trablus’taki hükümetle yaptığı anlaşmanın Rusya’ya bir meydan okuma olup olmadığı sorgulanırken, Arap basının önde gelen yazarlarından Abdülbari Atwan “Türkiye’nin asker göndermesinin –sonucu ne olursa olsun- bedeli çok ağır olur” ifadelerini kullandı. Duvar’da yer alan habere göre, Türkiye ile Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan mutabakat muhtırasının yankıları ve Türkiye’nin Libya’ya asker gönderip göndermeyeceği, Arap Dünyası’nda geniş bir şekilde tartışılmaya devam ediyor. Özellikle Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin desteklediği General Halife Hafter’in başkent Trablus’a yönelik operasyon başlatmasından sonra gözler Türkiye’ye ve Türkiye’nin Fayiz es Serrac hükümetine destek için müdahalede bulunup bulunmayacağına çevrilmişti.

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Türkiye Libya’ya asker gönderirse ne olur?

Geçtiğimiz hafta birçok Arap gazetesinde konuyla ilgili köşe yazıları ve analizler yayımlandı.

Türkiye’nin Libya’ya askeri olarak müdahale etmesi durumunda, Rusya ile karşı karşıya gelme ihtimali de tartışılan konuların arasında. “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz es Serrac ile İstanbul’da görüşmesinden bir hafta sonra, bir gazetecinin Türkiye’nin Libya’ya müdahil olmasının sebeplerini sorması üzerine, “Meşruiyeti korumak için müdahil oluyoruz, Halife Hafter Libya’nın meşru lideri değil. Uluslararası meşruiyeti olan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin aksine, Hafter gayrı resmi bir oluşumu temsil ediyor” dedi. Erdoğan’ın bu açıklamaları, birçok kesime Suudi veliahtı Muhammed Bin Selman’ın Yemen’e yönelik Kararlılık Fırtınası’nı başlatmak için ortaya koyduğu gerekçeleri hatırlatıyor.