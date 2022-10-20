“Asla oy vermem” listesinde AKP birinci

Araştırma şirketleri sık sık seçim anketleri düzenlerken, İstanbul Ekonomi Araştırma tersinden bir soruyla partileri ölçtü.

Türkiye’nin 26 ilinde, 4-11 Ekim 2022 tarihlerinde 2 bin kişi ile yapılan anket çalışmasında, hangi partilere “asla” oy vermeyecekleri yönünde soru yöneltildi. Türkiye Raporu olarak Mayıs 2020’den bu yana sürdürülen ankette, “Bu pazar genel seçim olursa hangi partiye kesinlikle oy vermezsiniz?’’ sorusuna verilen yanıtlar şöyle ölçüldü: “AKP yüzde 40,4, HDP yüzde 24, CHP yüzde 17, MHP yüzde 4, İYİ Parti yüzde 2.”

Artı Gerçek’in haberine göre ankette şu değerlendirme de yer aldı: “Mayıs 2021’den bu yana kesinlikle AK Parti’ye oy vermeyeceğini belirtenler çoğunluğu oluşturuyor. Son sonuçlarımız ile karşılaştırdığımızda kesinlikle oy vermeyeceği parti AK Parti olanların oranında 3, HDP olanların oranında ise 2 puanlık bir yükseliş söz konusu.”