ASM’ler ticarethane değil

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Kemal Noyan, “Aile sağlığı merkezlerini (ASM) ticarethane, aile hekimlerini tüccar, hastaları ise müşteri olarak gören, aile sağlığı merkezlerinin elektrik ve doğal gaz faturalarını yüzde 50 artış yaparak ‘ticarethane vasfında’ değerlendiren düzenleme; aklın, mantığın ve liyakatin çoktandır bu diyardan gittiğini çok acı bir şekilde tekrar göstermiştir” dedi.

Ankara - anka

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