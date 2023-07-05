Atalay’dan deprem soruları

Tutuklu Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay, cezaevinde hazırladığı ilk soru önergelerini, TBMM Başkanlığı’na sundu.

Atalay İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde deprem ile ilgili “Enkaz altında olduğu iddia edilen ve bulunamayan kaç kişi vardır? Çalışmaların ivedi ve yeterli bir şekilde yapılmamasından dolayı yaklaşık 5 aydır yakınlarını arayan kaç kişi vardır? Hayatını kaybeden kişilerin sayısı soru önergesinin yanıtlandığı tarih itibarıyla kaç kişidir? Enkaz altından sağ kurtulan ancak tedavi altında hayatını kaybeden kaç kişi vardır? Kimliği tespit edilememiş kaç müteveffa vardır? Kimsesizler mezarlığına defnedilmiş kaç kişi vardır? Kimliklerin tespit edilebilmesi için hangi işlemler yapılmıştır? AFAD’ın depremin ilk 48 saatindeki işlevsizliğine sebep olan yetkililere ilişkin bugüne dek herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?” sorularını sordu. Haber Merkezi

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