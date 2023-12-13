Atalay’ın başvurusu AYM Genel Kurul’a sevk edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Birinci Bölümü, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) milletvekili seçilen cezaevindeki Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmaması nedeniyle yaptığı ikinci başvuruyu AYM Genel Kurulu’na sevk etti.

“Başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması”nı gerekli gören Bölüm, Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü’nün 28’inci maddesi uyarınca, başvurunun karara bağlanmak üzere AYM Genel Kurulu’na sevkine oy birliğiyle karar verdi. Genel Kurul, Atalay’ın başvurusunu daha sonraki bir tarihte karara bağlaması bekleniyor. Ankara - Anka

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