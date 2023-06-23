Atalay’ın tahliye edilmemesi devlet krizidir

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a Hatay Milletvekili Can Atalay’ın seçilmesine rağmen tahliye edilmemesini hatırlatarak, “Bir ayı aşkın süredir, devletin üç temel erkinden biri, diğer erkin iradesi üzerinde açıkça VESAYET uyguluyor” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalar da bulunan Uzun, “Bu vesayet normalleştirilemez. Bu vesayeti kabullenmek, parlamentoyu ve milli iradeyi hiçleştirmektir” ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı Kurtulmuş’a seslenen DP’li Uzun şunları söyledi: “Numan Kurtulmuş ne yapabilir ki… Karar yargıya ait’ demişsiniz. Lafı eğip bükmeden söylüyorum; demokrasilerde erkler arasındaki kriz, devlet krizidir. ‘DEVLET KRİZİ’ karşısında ne yapmak lazımsa onu yapın/yapalım. Yani mesele o kadar ciddidir” dedi. Ankara - Mehmet Kara

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