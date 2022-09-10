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10 EYLÜL 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

10 Eylül 2022, Cumartesi 09:30
Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Cumhur Sarıakçalı atandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet Ceylan görevlerinden alındı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Mutlu Koç atandı.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde açık bulunan Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğüne Ümit Aydın, Orta Anadolu 3. Bölge Müdürlüğüne Metin Bulut getirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu görevden alınarak yerine Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er getirildi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Hamza Güneş, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ökkeş Demir, Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Halil Akkaş, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ahmet Üzgün, Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Hayati Kısacık getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl görevinden alınırken, yerine Hüseyin Toprak atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven görevden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Tuncay Morkoç ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Levent Özil atandı.

Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Avcı atanırken, Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı Murat Yıldız görevden alındı.

Sağlık Bakanlığında açık bulunan müfettişliğe, yeterlilik sınavında başarı gösteren müfettiş yardımcısı Mehmet Sait Uluğ atandı.

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına Hasan Maral getirildi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığına ve Yönetim Kurulu Başkanlığına kurumun Başkan Yardımcısı Cemil Başpınar atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez görevden alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne Durali Koçak, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılıklarına Yasin Hakkı Kocaman ve Atilla Bektaş atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı VII. Bölge Müdürü Turgut Çangır, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya görevden alındı.

Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Hayati Özgür ve Mustafa Özkaya ile İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş ve Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman görevden alındı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Kaya Yıldız ve Şadiye Yalçın ile IX. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, XIII. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun ve XX. Bölge Müdürü Sadullah Seven görevden alındı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür yardımcılıklarına Abdullah Ekin, Mehmet Akif Balta ve V. Bölge Müdürü Murat Alp atandı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Ali Osman Kıyak, Sait Kocabey ve Ertuğrul Anbar görevden alındı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Alpaslan ve Nebi Çelik atandı.

Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Ethem Çakır görevden alındı.

AA

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