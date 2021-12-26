Atamalarda hak, hukuk göz ardı ediliyor

Türk Eğitim-Sen sadece sözlü sınava göre atanan 1709 şube müdürünün atamasının iptal edilmesi için hukuki mücadelesi sürdüğünü ifade ederek, “Yazılı sınav yerine mülakat ile yapılan ve tam bir garabet olan bu atamaların 2014 yılından beri peşini bırakmayan sendikamız konuyu bu kez Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı” açıklamasını yaptı.

“Yazılı sınav yerine mülakat ile yapılan atamaların 2014 yılından beri peşini bırakmadıkları ifade edilen açıklamada, “Türk Eğitim-Sen hukuka aykırı olarak ataması yapılan 1709 Şube Müdürü atamalarının iptali talebi ile dava açmış, Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin kararı ile 1709 şube müdürü ataması iptal edilmişti. Ancak yargı kararını uygulamayan Milli Eğitim Bakanlığı iptal kararına itiraz etmiş, Ankara Bölge İdare Mahkemesi de bu itirazı kabul etmişti. Yapılan bu usulsüz atamaları içimize sindiremiyoruz. Hak, hukuk, emek, alın teri göz ardı edilerek yapılan bu atamaların ne saygınlığı ne de geçerliliği vardır” denildi. Ankara – Recep Gören

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