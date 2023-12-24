ABD’NİN “ATEŞKES” İFADESİNİ ÇIKARTMAK İÇİN 5 GÜN GECİKTİRDİĞİ BM GÜVENLİK KONSEYİ KARARI, İNSANî YARDIM İÇİN “ACİL ADIM ATILMASI” OLARAK KABUL EDİLDİ. KARAR SONRASI İSRAİL GAZZE’DE BOMBARDIMANA DEVAM ETTİ.

Ateşkes umuduna darbe

BM Güvenlik Konseyi’nde Gazze’de genişletilmiş insanî yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için “acil adım atılması” karar tasarısı kabul edilirken, Genel Sekreter Guterres, kararı “umutlarımız doğrultusunda gerçekleştiği anlamına gelmiyor” şeklinde değerlendirdi.

Karar İsrail’i azdırdı

Filistin yönetimi kararı, geç kalınmış olsa da Gazze’deki saldırıların sona ermesi yolunda atılmış bir adım olarak nitelendirirken, Mısır, kararın ateşkes talebini içermediği için yetersiz olduğu şeklinde açıklama yaptı. Karar sonrası İsrail Gazze’deki saldırılarına devam etti.

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Ateşkes diyemediler

BMGK’DE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ’NİN SUNDUĞU KARAR TASARISI, DÖRT KEZ YAPILAN ERTELEME VE ÜYE ÜLKELER ARASINDAKİ YOĞUN MÜZAKERELERİN ARDINDAN DÜN DÜZENLENEN OTURUMDA OYLANDI. GAZZE’DE GENİŞLETİLMİŞ İNSANİ YARDIMLARIN KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ ERİŞİMİ İÇİN “ACİL ADIM ATILMASI” TALEP EDİLEN KARAR TASARISI, 15 ÜYELİ BMGK’DE 13 “EVET” OYU ALIRKEN, OYLAMADA ABD VE RUSYA “ÇEKİMSER” KALDI. OYLAMADA ÜYELERİN “ATEŞKES” DİYEMEMELERİ DÜNYA KAMUOYUNDA ESEFLE KARŞILANDI.

Oylamadan önce, Rusya’nın Gazze’de insani yardımlara kesintisiz ve güvenli erişim sağlanması için çatışmalara acilen ara verilmesi talep ettiği değişiklik önerisini ABD veto etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze’de insani yardımların dağıtılmasının önündeki en büyük engelin “İsrail’in saldırıyı yürütme biçimi” olduğunu belirtirken, Gazze’de genişletilmiş insanı yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için “acil adım atılması” kararında “insani ateşkesi” ümit edip etmediğiyle ilgili “Tabii ki ümitliydim ama bu olaylar umutlarımız doğrultusunda gerçekleştiği anlamına gelmiyor.” şeklinde konuştu. Guterres, BMGK kararı ile ilgili bardağın dolu tarafına bakmak gerektiğini işaret ederek “Bir karar var ancak (Gazze’ye) insani yardımların etkili şekilde ulaştırılmasını istiyorsak insani ateşkesin gerçekten de gerekli bir şey olduğunu anlıyoruz.” ifadesini kullandı.

“Çatışmalara ara” talebi kalktı

Tasarının ilk halinde tartışma oluşturan ve ABD’nin karşı çıktığı hususlardan biri, insanı yardımların engelsiz erişimi için “çatışmalara ara verilmesi” talebi olmuştu. Kabul edilen kararda, bunun yerine Gazze’de genişletilmiş insanı yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için acil adım atılması ve çatışmalara sürdürülebilir bir şekilde ara verilmesi için gerekli koşulların oluşturulması çağrılarına yer verildi. Diğer bir sorun ise karar tasarısındaki “BM Genel Sekreteri Guterres’ten yardımların denetlenmesi için bir mekanizma kurması” talebi olarak ortaya çıkmıştı.

Bu arada, Filistin yönetimi, Gazze’ye yardımların girişi için acil adım atılmasını öngören karar tasarısının BMGK’da kabul edilmesini, geç kalınmış olsa da Gazze’deki saldırıların sona ermesi yolunda atılmış bir adım olarak nitelendirdi. Mısır ise, Gazze’ye yardımların girişi için acil adım atılmasını öngören karar tasarısının BMGK’de kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı ancak bunun, ateşkes talebini içermediği için yetersiz olduğunu belirtti.

Yardımların erişimi ön plana geldi

Gazze’deki sivil topluma yardımlarının “yeterli miktarlarda aktarılması” gerektiğinin altı çizilen kararda, buna gıda, su, temizlik malzemesi, elektrik, telekomünikasyon ve tıbbi servislerin dahil olduğu ifade edildi. Kararda, Gazze’ye temel gıda ve servislerin ithalatının tekrar başlamasının önemine değinilirken, yardımların “sapma” olmadan sivil halka ulaştırılması ve dağıtım için gerekli yakıtın sağlanması gerektiği vurgulandı. Tüm taraflara uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivilleri koruma görevini yerine getirmeleri çağrısı yapılan kararda, tarafların Gazze’ye yardımların erişimini artırmak için tüm mevcut yollarının kullanımını kolaylaştırmaları talep edildi.

Yardımların dağıtımı için gerekli yakıtın sağlanması istenilen kararda, hastaneler, tıbbi tesisler, okullar, ibadet alanları ve BM tesisleri ile personeli, tıp personeli ve araçlarının uluslararası insancıl hukuk uyarınca korunması gerektiğinin altı çizildi. Kararda, tüm esirlerin serbest bırakılması talep edilirken, her türlü uluslararası insancıl hukuk ihlali ve terör faaliyetleri kınandı. İki devletli çözümün önemine işaret edilen kararda, Gazze Şeridi’nin Batı Şeria’yla birlikte Filistin Yönetimi’nin otoritesi altında birleştirilmesi gerektiği kaydedildi. Kararda, Genel Sekreter’in karar kabul edildikten sonra uygulamalarla ilgili BMGK’ye 5 gün içinde bilgi vermesi talep edildi.

Haber Merkezi