"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ARALIK 2023 PAZAR - YIL: 54

Ateşkes diyemediler

24 Aralık 2023, Pazar 00:07
ABD’NİN “ATEŞKES” İFADESİNİ ÇIKARTMAK İÇİN 5 GÜN GECİKTİRDİĞİ BM GÜVENLİK KONSEYİ KARARI, İNSANî YARDIM İÇİN “ACİL ADIM ATILMASI” OLARAK KABUL EDİLDİ. KARAR SONRASI İSRAİL GAZZE’DE BOMBARDIMANA DEVAM ETTİ.

Ateşkes umuduna darbe

BM Güvenlik Konseyi’nde  Gazze’de genişletilmiş insanî yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için “acil adım atılması” karar tasarısı kabul edilirken, Genel Sekreter Guterres, kararı “umutlarımız doğrultusunda gerçekleştiği anlamına gelmiyor” şeklinde değerlendirdi.

Karar İsrail’i azdırdı

Filistin yönetimi kararı, geç kalınmış olsa da Gazze’deki saldırıların sona ermesi yolunda atılmış bir adım olarak nitelendirirken, Mısır, kararın ateşkes talebini içermediği için yetersiz olduğu şeklinde açıklama yaptı. Karar sonrası İsrail Gazze’deki saldırılarına devam etti.

***

Ateşkes diyemediler

BMGK’DE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ’NİN SUNDUĞU KARAR TASARISI, DÖRT KEZ YAPILAN ERTELEME VE ÜYE ÜLKELER ARASINDAKİ YOĞUN MÜZAKERELERİN ARDINDAN DÜN DÜZENLENEN OTURUMDA OYLANDI. GAZZE’DE GENİŞLETİLMİŞ İNSANİ YARDIMLARIN KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ ERİŞİMİ İÇİN “ACİL ADIM ATILMASI” TALEP EDİLEN KARAR TASARISI, 15 ÜYELİ BMGK’DE 13 “EVET” OYU ALIRKEN, OYLAMADA ABD VE RUSYA “ÇEKİMSER” KALDI. OYLAMADA ÜYELERİN “ATEŞKES” DİYEMEMELERİ DÜNYA KAMUOYUNDA ESEFLE KARŞILANDI.

Oylamadan önce, Rusya’nın Gazze’de insani yardımlara kesintisiz ve güvenli erişim sağlanması için çatışmalara acilen ara verilmesi talep ettiği değişiklik önerisini ABD veto etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze’de insani yardımların dağıtılmasının önündeki en büyük engelin “İsrail’in saldırıyı yürütme biçimi” olduğunu belirtirken, Gazze’de genişletilmiş insanı yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için “acil adım atılması” kararında “insani ateşkesi” ümit edip etmediğiyle ilgili “Tabii ki ümitliydim ama bu olaylar umutlarımız doğrultusunda gerçekleştiği anlamına gelmiyor.” şeklinde konuştu. Guterres, BMGK kararı ile ilgili bardağın dolu tarafına bakmak gerektiğini işaret ederek “Bir karar var ancak (Gazze’ye) insani yardımların etkili şekilde ulaştırılmasını istiyorsak insani ateşkesin gerçekten de gerekli bir şey olduğunu anlıyoruz.” ifadesini kullandı.

“Çatışmalara ara” talebi kalktı

Tasarının ilk halinde tartışma oluşturan ve ABD’nin karşı çıktığı hususlardan biri, insanı yardımların engelsiz erişimi için “çatışmalara ara verilmesi” talebi olmuştu. Kabul edilen kararda, bunun yerine Gazze’de genişletilmiş insanı yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için acil adım atılması ve çatışmalara sürdürülebilir bir şekilde ara verilmesi için gerekli koşulların oluşturulması çağrılarına yer verildi. Diğer bir sorun ise karar tasarısındaki “BM Genel Sekreteri Guterres’ten yardımların denetlenmesi için bir mekanizma kurması” talebi olarak ortaya çıkmıştı. 

Bu arada, Filistin yönetimi, Gazze’ye yardımların girişi için acil adım atılmasını öngören karar tasarısının BMGK’da kabul edilmesini, geç kalınmış olsa da Gazze’deki saldırıların sona ermesi yolunda atılmış bir adım olarak nitelendirdi.  Mısır ise, Gazze’ye yardımların girişi için acil adım atılmasını öngören karar tasarısının BMGK’de kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı ancak bunun, ateşkes talebini içermediği için yetersiz olduğunu belirtti.

Yardımların erişimi ön plana geldi

 

Gazze’deki sivil topluma yardımlarının “yeterli miktarlarda aktarılması” gerektiğinin altı çizilen kararda, buna gıda, su, temizlik malzemesi, elektrik, telekomünikasyon ve tıbbi servislerin dahil olduğu ifade edildi. Kararda, Gazze’ye temel gıda ve servislerin ithalatının tekrar başlamasının önemine değinilirken, yardımların “sapma” olmadan sivil halka ulaştırılması ve dağıtım için gerekli yakıtın sağlanması gerektiği vurgulandı. Tüm taraflara uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivilleri koruma görevini yerine getirmeleri çağrısı yapılan kararda, tarafların Gazze’ye yardımların erişimini artırmak için tüm mevcut yollarının kullanımını kolaylaştırmaları talep edildi.

Yardımların dağıtımı için gerekli yakıtın sağlanması istenilen kararda, hastaneler, tıbbi tesisler, okullar, ibadet alanları ve BM tesisleri ile personeli, tıp personeli ve araçlarının uluslararası insancıl hukuk uyarınca korunması gerektiğinin altı çizildi. Kararda, tüm esirlerin serbest bırakılması talep edilirken, her türlü uluslararası insancıl hukuk ihlali ve terör faaliyetleri kınandı. İki devletli çözümün önemine işaret edilen kararda, Gazze Şeridi’nin Batı Şeria’yla birlikte Filistin Yönetimi’nin otoritesi altında birleştirilmesi gerektiği kaydedildi. Kararda, Genel Sekreter’in karar kabul edildikten sonra uygulamalarla ilgili BMGK’ye 5 gün içinde bilgi vermesi talep edildi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 278
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ateşkes diyemediler

    6 askerimiz daha şehit oldu

    Abbas: Gazze Filistin’in ayrılmaz bir parçasıdır

    İlaca zam için vatandaşın sağlığıyla oynuyorlar

    Netanyahu’nun işgal planına hayır

    Cumhurbaşkanlığı sistemi en büyük beka sorunu

    Yüreğimiz yine yandı: 6 şehit

    Çocuklarda “RSV” vakaları arttı

    İsrail, Gazze’ye 2 bin kiloluk bombalarla saldırdı

    Blinken, İsrail Savunma Bakanı Gallant ile görüştü

    "Rusya'ya ait 3 Su-34 savaş uçağı düşürüldü"

    Marmara Denizi, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'e uyarı

    İsrail basını: İsrail Gazze'ye kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor

    Marapi Yanardağı patlaması nedeniyle Batı Sumatra'daki havalimanı kapatıldı

    KHK mağduriyeti büyük bir sosyal yaraya dönüştü

    "Gazze'de hiçbir yer güvenli değil"

    Gazze'nin kuzeyi moloz yığınına döndü

    İnsan hakları ‘insan onuru’ üzerine bina edilmiştir

    Macron: Ateşkesten çalınan her gün, gelecekten çalınıyor

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Yemyeşil yolun suçluları ve günahkârları
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İnsanlığın ortak paydası: Risale-i Nur
    Misbah ERATİLLA

    Halil Ağa’nın vicdanı
    Zeynep ÇAKIR

    Kokonalar ve kokinalar
    Faruk ÇAKIR

    Faiz ‘kötü’ olmaktan çıktı mı?
    Risale-i Nur'dan

    Çok zâhirî musibetler var ki İlâhî birer ihtardır
    Adnan NACİR

    Gündemans
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Ateşkes diyemediler
    Sami CEBECİ

    İslâm birliğini kurmanın tam zamanı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.